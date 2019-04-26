Украинка Козлова разгромно уступила француженке Младенович в битве за четвертьфинал турнира в Стамбуле

Катерина выиграла всего три гейма, уступив за 1 час 12 минут.

91-я ракетка мира украинка Катерина Козлова не смогла пробиться в четвертьфинал грунтового турнира серии WTA International в Стамбуле, во втором круге разгромно уступив 66-му номеру мирового рейтинга Кристине Младенович (Франция).

Игра завершилась разгромной победой француженки - 6:1, 6:2, сообщает официальный сайт турнира.

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Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Козлова не выполнила ни одной подачи навылет, сделала 2 брейка и допустила 4 двойные ошибки. На счету Младенович 4 подачи навылет, 6 из 8 реализованных брейк-поинта и 2 ошибки при вводе мяча в игру.

Счет личных встреч между теннисистками стал 1:0 в пользу француженки.

Примечательно, что Младенович в Стамбуле обыграла уже двух украинок. На стадии первого круга она также в двух сетах одолела Даяну Ястремскую.

Напомним, Козлова в стартовом раунде на отказе прошла россиянку Потапову.