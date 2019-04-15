НБА: Хьюстон разгромил Юту, Милуоки вышел вперед в серии с Детройтом (видео)

За океаном состоялись матчи первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

В НБА состоялось еще четыре матча первого раунда плей-офф. "Оклахома" проиграла "Портленду", несмотря на трипл-дабл Рассела Уэстбрука, "Милуоки" и "Хьюстон" одержали уверенные победы, а "Бостон" открыл счет в серии с "Индианой".

НБА. Плей-офф. Первый раунд

"Бостон" - "Индиана" - 84:74 (20:20, 18:25, 26:8, 20:21), счет в серии: 1-0

"Бостон": Ирвинг (20 + 7 передач), Тейтум (15), Хорфорд (10 + 11 подборов), Браун (2), Бэйнс (2 + 9 подборов) – старт; М-с Моррис (20 + 7 подборов), Хэйворд (10 + 7 подборов), Розир (5), Уонамейкер (0), Оджелей (0), Ябуселе (0), Уильямс (0), Тайс (0).

"Индиана": Богданович (12), Мэттьюз (8), Янг (7 + 6 передач + 5 перехватов), Коллисон (6), Тернер (5 + 8 подборов) – старт; Джозеф (14), Эванс (8), Сабонис (7 + 9 подборов), Холидэй (3), Макдермотт (2), Лиф (2), Самнер (0), О’Куинн (0).

"Портленд" - "Оклахома-Сити" - 104:99 (39:25, 15:23, 22:21, 28:30), счет в серии: 1-0

"Портленд": Лиллард (30 + 6 потерь), Макколлум (24), Кантер (20 + 18 подборов), Амину (10 + 7 подборов), Харклесс (2) – старт; Сет Карри (8), Худ (5), Тернер (2), Коллинз (2), Ленард (1).

"Оклахома-Сити": Джордж (26 + 10 подборов), Уэстбрук (24 + 10 подборов + 10 передач), Адамс (17 + 9 подборов), Грант (8 + 4 блок-шота), Фергюсон (3) – старт; Шредер (11), Ноэл (8), М-ф Моррис (2), Фелтон (0).

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"Хьюстон" - "Юта" - 122:90 (31:24, 28:20, 24:27, 39:19), счет в серии: 1-0

"Хьюстон": Харден (29 + 8 подборов + 10 передач), Гордон (17), Капела (16 + 12 подборов), Пол (14 + 7 передач), Такер (11) - старт; Фарид (11), Хаус (11), Риверс (4), Грин (9), Шамперт (0)

"Юта": Гобер (22 + 12 подборов), Митчелл (19 - 5 потерь), Рубио (15), Фэйворс (13), Инглс (3) - старт; Краудер (9), Ньянг (2), Сефолоша (3), О'Нил (2), Юдо (0), Нето (0), Аллен (0), Корвер (2)

"Милуоки" - "Детройт" - 121:86 (38:18, 32:25, 27:18, 24:25), счет в серии: 1-0

"Милуоки": Адетокунбо (24 + 17 подборов), Бледсоу (15), Лопес (14 + 4 блокшотов), Миддлтон (14), Браун (11 + 7 передач) - старт; Уилсон (6), Ильясова (0), Миротич (4), Фрэйзер (7), Хилл (16), Коннотон (10 + 8 подборов)

"Детройт": Драммонд (12 + 12 подборов), Джексон (12), Эллингтон (5), Мэйкер (4), Браун (2) - старт; Луэр (2), Пачулия (5 + 9 подборов), Смит (4), Кальдерон (0), Гэллоуэй (6 + 7 подборов), Робинсон-мл. (4), Томас (9), Кеннард (21)

Серии будут длиться до четырех побед одного из соперников.

Как сообщал УНИАН, ранее победы в плей-офф одержали "Сан-Антонио" и "Голден Стейт".