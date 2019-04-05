Лейкерс проиграли Голден Стэйт, Милуоки одолел Филадельфию в НБА

Состоялись три игры регулярного турнира.

Накануне прошли три поединка регулярного чемпионата НБА. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований. "Лейкерс" в домашней встрече потерпел поражение от "Голден Стэйт", "Сакраменто" обыграл "Кливленд", а "Милуоки" одолел "Филадельфию". Филадельфия — Милуоки 122:128 (26:30, 32:26, 28:26, 36:46) Филадельфия: Эмбиид (34 + 13 подборов + 13 передач), Рэдик (29), Скотт (22), Харрис (13), Симмонс (6 + 13 передач) Милуоки: Адетокунбо (45 + 13 подборов), Миддлтон (22), Хилл (20), Браун (12), Уилсон (11) Сакраменто — Кливленд 117:104 (29:22, 28:29, 36:33, 24:20) Сакраменто: Хилд (23) Кливленд: Нэнс (11 + 16 подборов) Лос-Анджелес Лейкерс — Голден Стейт 90:108 (12:39, 30:21, 24:34, 24:14) Лейкерс: Уильямс (17 + 13 подборов), Вагнер (13), Рондо (12), Мускала (11), Макги (8 + 13 подборов) Голден Стэйт: Казинс (21 + 10 подборов), Кук (18), Дюрант (15), Грин (12), Томпсон (11), Карри (7 + 10 подборов)

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