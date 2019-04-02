Бостон победил Майами, Нью-Йорк сильнее Чикаго в НБА
Накануне состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. О их результатах сообщает официальный сайт лиги.
«Индиана» – «Детройт» 111:102 (23-33, 36-22, 28-25, 24-22)
«Индиана»: Богданович (19 + 7 подборов), Янг (19 + 9 подборов - 5 потерь), Тернер (17 + 5 блокшотов), Эванс (13), Джозеф (4) - старт; Сабонис (18 + 12 подборов + 6 фолов), Лиф (0), МакДермотт (11), Холидэй (10)
«Детройт»: Эллингтон (26), Джексон (22 - 6 потерь), Драммонд (18 + 17 подборов + 4 перехватов), Мэйкер (14 + 4 блокшотов), Браун (0) - старт; Луэр (0), Пачулия (0), Смит (6), Гэллоуэй (9), Робинсон-мл. (7)
«Торонто» – «Орландо» 121:109 (29-36, 33-16, 33-23, 26-34)
«Торонто»: Грин (29), Леонард (15 + 7 подборов), Газоль (13), Лоури (12 + 7 передач), Сиакам (6) - старт; Буше (2), Миллер (0), Пауэлл (7), Ибака (15), Лойд (5), ВанВлит (10 + 7 передач), Лин (5), Микс (2)
«Орландо»: Фурнье (21), Вучевич (13 + 13 подборов), Айзек (8), Огастин (8), Гордон (6) - старт;Мартин (5), Джефферсон (5), Айвунду (16), Бирч (11), Грант (2), Картер-Уильямс (8), Росс (6)
«Нью-Йорк» – «Чикаго» 113:105 (37-19, 27-28, 27-30, 22-28)
«Нью-Йорк»: Корнет (24), Нокс (19 + 9 подборов - 5 потерь), Дотсон (18), Мудиай (17), Робинсон (14 + 10 подборов) - старт; Томас (6), Аллен (7), Дженкинс (8)
«Чикаго»: Лопес (29 + 7 подборов), Селден (11), Луваву-Кабарро (10), Харрисон (6 + 10 подборов), Лемон (6) - старт; Фелисио (1 + 7 подборов), Сэмпсон (22 + 7 подборов), Арчидьяконо (14), Сэмпсон (0), Блэйкени (6), Алкинс (0)
«Бруклин» – «Милуоки» 121:131 (20-35, 34-24, 35-32, 32-40)
«Бруклин»: Расселл (28 + 10 подборов - 6 потерь), Кэрролл (20), Харрис (17), Аллен (10 + 9 подборов), Куруч (4) - старт; Дэвис (4 + 14 подборов), Дадли (2), Динуидди (12), Леверт (24)
«Милуоки»: Бледсоу (29 + 7 передач + 5 перехватов), Адетокумбо (28 + 11 подборов), Лопес (14 + 4 блокшотов), Браун (14), Коннотон (12 + 7 подборов) - старт; Уилсон (5), Колсон (0), Фрэйзер (7 + 7 передач), Хилл (22)
«Бостон» – «Майами» 110:105 (36-17, 25-30, 27-30, 22-28)
"Бостон": Ирвинг (25 + 8 подборов - 6 потерь), Тейтум (19), Хорфорд (19 + 11 подборов + 10 передач), Смарт (16), Бэйнс (4 + 11 подборов) - старт; Оджолей (2), Ябуселе (0), Моррис (8), Тайс(1), Хэйворд (11), Розир (5)
«Майами»: Драгич (30 + 5 перехватов), Адебайо (19 + 14 подборов), Олиник (14), Уэйтерс (14), Джонс мл. (1) - старт; Джонсон (7), Андерсон (0), Уайтсайд (3 + 10 подборов), Уэйд (17 + 7 передач)
«Миннесота» – «Портленд» 122:132 (23-38, 41-37, 36-22, 22-35)
«Миннесота»: Уиггинс (21 + 7 подборов), Таунс (17 + 12 подборов), Джонс (14 + 10 передач), Шарич(13), Окоги (9) - старт; Толливер (6), Бэйтс-Диоп (7), Дженг (18), Бэйлесс (10), Рейнолдс (7)
«Портленд»: Худ (21), Кантер (20 + 11 подборов + 5 блокшотов), Лиллард (15 + 12 передач - 5 потерь), Амину (9 + 7 подборов), Харклесс (7) - старт; Коллинс (8), Ленард (9), Лэйман (11), Карри(19), Тернер (13 + 11 подборов + 10 передач)
«Даллас» – «Филадельфия» 122:102 (27-32, 41-18, 29-27, 25-25)
«Даллас»: Джексон (24), Пауэлл (14), Брансон (13 + 7 передач), Новицки (7), Ли (2) - старт; Клебер(12), Финни-Смит (9), Межри (16 + 14 подборов), Берк (16), Мэйкон (2), Брокхофф (7)
«Филадельфия»: Редик (26), Харрис (25), Симмонс (17 + 7 подборов), Эннис (4 + 8 подборов), Болден (2 + 7 подборов) - старт; Скотт (4 + 7 подборов), Хайсмит (2), Симмонс (0), Джонсон (2), Марьянович (5 + 7 подборов), МакКоннелл (15), Милтон (0), Смит (0)
«Юта» – «Шарлотт» 111:102 (26-23, 26-16, 27-25, 32-38)
«Юта»: Митчелл (25 + 4 перехватов), Рубио (20 + 13 передач), Гобер (18 + 18 подборов), Инглс (15), Краудер (0) - старт; Сефолоша (14), Ньянг (4), О'Нил (9), Юдо (4), Нето (2)
«Шарлотт»: Уокер (47), Бийомбо (4), Бэйкон (2), Бриджес (0), Уильямс (0) - старт; Камински (0), Кидд-Гилкрист (5), Эрнангомес (15 + 8 подборов), Грэм (0), Монк (6), Лэмб (23)
«Финикс» – «Кливленд» 122:113 (31-23, 40-29, 20-32, 31-29)
«Финикс»: Букер (25 + 13 передач - 6 потерь), Бриджес (15), Холмс (13 + 10 подборов), Бендер (12 + 10 подборов), Окобо (6) - старт; Спалдинг (2), Джексон (19 + 10 подборов + 5 блокшотов), Фредетт(6), Кроуфорд (19), Дэниелс (5)
«Кливленд»: Секстон (21), Томпсон (15), Найт (10), Нэнс-младший (9 + 12 подборов), Осман (3 + 6 фолов) - старт; Крисс (6 + 7 подборов), Фрай (3), Жижич (15 + 7 подборов), Кларксон (20), Стаускас (9), Нваба (2)