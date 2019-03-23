"Сан-Хосе" проиграл в пятый раз подряд, но установил клубный рекорд по числу голов в НХЛ

Шаркс уступили Анахайм Майти Дакс в овертайме со счетом 3:4.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге состоялись два матча, в которых "Сан-Хосе" проиграл в пятый раз подряд, но установил клубный рекорд по числу голов за сезон, а "Миннесота" в гостях переиграла "Вашингтон" и вернулась в зону плей-офф.

Шаркс уступили Анахайм Майти Дакс в овертайме со счетом 3:4, сообщает официальный сайт лиги.

"Сан-Хосе" проиграл в пятый раз подряд, но набрал одно очко и до четырех баллов сократил отставание от "Калгари" в борьбе за первое место в Тихоокеанском дивизионе и Западной конференции. Для "Шаркс" (43-23-9) эта серия поражений (0-4-1) стала самой длительной с тех пор, как в период 16-25 марта 2017 года команда проиграла шесть раз подряд.

"Анахайм" (31-36-9) одержал третью победу в четырех последних матчах и на расстояние восьми очков подошел к зоне плей-офф. Решающий гол в овертайме, который стал для команды первым с 13 января, забил Якоб Силфверберг, также 3 (2+1) очками у "Дакс" отметился Рикард Ракелл, а Джон Гибсон сделал 23 сэйва.

В составе "Шаркс" забивали Кевин Лабанк, Тимо Майер и Джастин Браун, а в воротах сыграл Аарон Делл, отразивший 17 бросков. Браун, игравший в 600-м матче, сравнял счет за 2:40 минут до конца третьего периода. Этот гол стал для "Сан-Хосе" 266-м в сезоне, что стало их новым клубным рекордом.

Защитник "Шаркс" Брент Бернс набрал 77-е очко в чемпионате и установил личный рекорд.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

22 марта.

Вашингтон - Миннесота - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Гринуэй (Донато, Дубник), 16:33

1:1 Коннолли (Дженсен, Оши), 30:42

1:2 Канин (Паризе, Донато), 52:25

Анахайм - Сан-Хосе - 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)

Шайбы:

1:0 Ракелль (Сильверберг, Гецлаф), 7:58

1:1 Лабанк (Власик, Серенсен), 22:29

2:1 Хенрик (Терри, Сильверберг), 42:41

2:2 Майер (Торнтон, Бернс), 46:29

3:2 Ракелль (Фаулер, Терри), 55:05

3:3 Браун (Власик, Нюквист), 57:20

4:3 Сильверберг (Ракелль, Фаулер), 60:38