Женская сборная Украины по шахматам проиграла Китаю и осталась без медалей ЧМ

Украинки заняли четвертое место.

В Астане завершился командный чемпионат мира по шахматам. В заключительном 9-м туре женская сборная Украины уступила команде Китая с разгромным счетом 0.5:3.5.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Читайте такжеЖенская сборная Украины по шахматам обыграла Индию и вышла на 3-е место на ЧМ

Свою партию вничью свела только Мария Музычук. Проиграли поединки Анна Музычук, Анна Ушенина и Инна Гапоненко. В другом центральном матче тура Грузия разошлась миром с Россией (2:2).

В результате сборная Китая выиграла турнир со 100-процентным результатом, набрав 18 очков из 18. Россиянки остались на второй позиции (14 очков). Украинки набрали одинаковое количество очков с командой Грузии (по 12), но у соперниц оказался лучше дополнительный критерий (23.0 против 20.5 индивидуальных очков). Таким образом, сборная Украины финишировала на 4-й позиции и осталась без медалей.

У мужчин призерами турнира стали Россия (16 очков из 18), Англия (13) и Китай (12).