Питтсбург обыграл Вашингтон в матче, в котором Малкин набрал 1000-е очко в НХЛ,

Игрок Вашингтона Александр Овечкин в этой же игре набрал 1200-е очко.

Евгений Малкин сделал две передачи, набрал 1000-е очко в НХЛ и помог "Питтсбургу" (38-23-9) одержать волевую победу над принципиальным соперником "Вашингтоном".

Игра завершилась со счетом 5:3, сообщает официальный сайт лиги.

Юбилейное очко было набрано за 8:04 минуты до конца третьего периода, когда в боксе штрафников "Вашингтона" символично сидел Александр Овечкин.

"Наконец-то, а то в последние пару недель я уже немного нервничал, - признался Малкин. - Я добирался до этой отметки медленно, но все, наконец, кончено. Вот она - тысяча. Можно дышать нормально. Я благодарен партнерам. Для меня и моей семьи это особенный день. Я играю в хоккей всю свою жизнь. Очень здорово сейчас быть здесь и победить "Вашингтон". Для меня это особенный день".

Малкин стал пятым россиянином в истории НХЛ, кому покорился этот рубеж, после Сергея Федорова, Александра Могильного, Овечкина и Алексея Ковалева. Но Малкину потребовалось на это меньше всех матчей (848). С трибун за его праздником наблюдали родители и супруга.

"Вашингтон" повел со счетом 2:0 к середине второго периода благодаря двум голам Якуба Враны. Но затем "Пингвинз" отличились трижды за 1:48 минуты, вышли вперед и преимущество уже не упускали. Два гола у "Питтсбурга" забил Сидни Кросби, а Фил Кессел и Джаред Макканн набрали по 2 (1+1) балла. "Пингвинз" одержали пятую победу в шести играх и вышли на третье место Столичного дивизиона, на два очка опередив "Каролину".

Александр Овечкин сделал одну передачу и заработал 1200-е очко в НХЛ, став 49-м игроком, кому покорилась эта вершина. "Кэпиталз" (41-22-7) не смогли продлить победную серию до восьми матчей и на два очка опережают "Айлендерс" в борьбе за первое место Столичного дивизиона.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

12 марта.

Баффало – Даллас – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 27 Хинтц (Комо, Дикинсон), 0:2 – 33 Хинтц (Сегин, Клингберг)

Питтсбург – Вашингтон – 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 19 Врана (Оши, Бэкстрем), 0:2 – 30 Врана (Оши, Орлов), 1:2 – 32 Генцел (Макканн), 2:2 – 33 Кросби (Шульц), 3:2 – 34 Кросби (Малкин, Кессел), 4:2 – 51 Кессел (Шульц, Малкин), 4:3 – 54 Карлсон (Бэкстрем, Овечкин), 5:3 – 59 Макканн ()

Коламбус – Бостон – 7:4 (3:1, 2:3, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Бержерон (Маршанд), 1:1 – 7 Андерсон (Дзингел, Веренски), 2:1 – 14 Дзингел (Джонс, Веренски), 3:1 – 19 Дженнер (Андерсон), 4:1 – 27 Дюшен (Андерсон, Дзингел), 5:1 – 28 Дженнер (Фолиньо, Нэш), 5:2 – 33 Маршанд (Бэкес, Макэвой), 5:3 – 35 Вагнер (Хейнен), 5:4 – 38 Маршанд (Бержерон), 6:4 – 52 Веренски (Андерсон, Панарин), 7:4 – 59 Дженнер (Веренски, Нэш)

Монреаль – Детройт – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 32 Доми (Татар, Шоу), 2:0 – 37 Кулак (Галлахер, Татар), 2:1 – 40 Атанасиу (Дэйли, Крунвалль), 3:1 – 59 Доми (Уэбер, Уил)

Сент-Луис – Аризона – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 21 Паник, 0:2 – 40 Хиностроза (Ричардсон), 1:2 – 58 Шварц (Пьетранжело, О′Райлли), 1:3 – 59 Экман-Ларссон

Виннипег – Сан-Хосе – 4:5 (2:2, 1:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 8 Влэшик (Серенсен, Торнтон), 1:1 – 8 Копп (Перро, Чьяро), 2:1 – 9 Литтл, 2:2 – 16 Нюквист (Донской, Гертл), 3:2 – 20 Коннор (Уилер, Лайне), 3:3 – 30 Нюквист (Влэшик), 3:4 – 42 Серенсен (Лабанк, Торнтон), 4:4 – 56 Перро (Танев, Майерс), 4:5 – 59 Павелски (Влэшик, Майер)

Калгари – Нью-Джерси – 9:4 (1:2, 2:2, 6:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Годро (Линдхольм, Монахан), 1:1 – 16 Колман, 1:2 – 18 Палмиери (Сиверсон), 1:3 – 20 Агостино (Кэррик, Бутчер), 2:3 – 27 Беннетт (Райан, Джиордано), 3:3 – 30 Линдхольм (Годро, Монахан), 3:4 – 37 Зэйджак (Грин, Колман), 4:4 – 40 Райан (Джиордано, Беннетт), 5:4 – 41 Годро, 6:4 – 42 Райан (Линдхольм, Годро), 7:4 – 52 Годро (Андерссон, Монахан), 8:4 – 58 Ткачак (Баклунд, Фантенберг), 9:4 – 58 Монахан (Линдхольм, Годро)

Анахайм – Нэшвилл – 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 3 Гецлаф (Мэнсон), 2:0 – 10 Сильверберг (Ларссон, Ракелль), 3:0 – 33 Спронг (Линдхольм, Перри), 3:1 – 54 Форсберг (Йоси, Гранлунд), 3:2 – 55 Форсберг (Гранлунд, Джохансен)