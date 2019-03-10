Украинка Цуренко пробилась в третий круг престижного турнира в Индиан-Уэлссе
Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в третий раунд престижного турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США). Украинка в трех сетах обыграла американку Джессику Пегулу.
В первом сете американка взяла один гейм на подаче Цуренко и выиграла партию - 6:3. Во втором сете украинка проигрывала 1:4, но сумела вернуться в игру и, сделав 4 брейка, выиграть со счетом 7:5.
В решающей партии Цуренко взяла три гейма на подаче американки, отдав лишь две своих подачи, что и привело к итоговой победе украинки.
Встреча продолжалась 2 часа и 12 минут. За это время Леся сделала одну подачу на вылет и совершила 5 двойных ошибок.
В третьем раунде Цуренко сыграет против Арины Соболенко из Беларуси.
Напомним, что другие представительницы Украины на турнире Элина Свитолина и Катерина Козлова также прошли в 1/16 финала.
WTA. Индиан-Уэллс. Второй раунд
Леся Цуренко (Украина) - Джессика Пегула - 3:6, 7:5, 6:4