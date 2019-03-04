WWFC 14: Друзья Макгрегора триумфально выступили в Киеве (видео)

Главным событием турнира стала первая защита чемпионского пояса в легчайшем весе украинца Теймура Рагимова против ирландца Блейна О’Дрисколла, друга и спарринг-парнёра легендарного Конора Макгрегора.

В субботу, 2 марта в киевском Дворце спорта прошёл международный профессиональный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 14, в рамках которого состоялись 10 поединков, в том числе сразу три боя за титулы чемпионов мира по версии WWFC.

Блейн О'Дрисколл – Теймур Рагимов

Главным событием турнира стала первая защита чемпионского пояса в легчайшем весе украинца Теймура Рагимова против ирландца Блейна О’Дрисколла, друга и спарринг-парнёра легендарного Конора Макгрегора. В первом раунде Рагимову удалось плотно зацепить ирландца левым в голову, после которого Блейн отправился в нокдаун. Однако, в дальнейшем О’Дрисколлу удалось переломить ход боя в свою пользу, навязав украинцу удобную для себя борьбу в партере. Постепенно выматывая и разбивая Теймура, в третьем раунде ирландец провёл решающий удушающий приём сзади и таким образом стал новым чемпионом мира WWFC в весе до 57 кг.

Магдалена Сормова – Эва Дуарте

Также первую защиту проводила чемпионка в минимальной категории Магдалена Сормова из Чехии, соперницей которой стала француженка Ева Дуарте. В отличие от украинского коллеги, Магдалена со своей задачей справилась успешно. Из раза в раз ей удавалось переводить поединок в партер и владеть преимуществом на покрытии, предпринимая множественные попытки болевых и удушающих приёмов. Бой прошёл всю 5-раундовую дистанцию, а мнения судей в итоге разделились в пользу Сормовой: 48-47, 48-45 Магдалене и 48-47 претендентке.

Михаил Одинцов – Паата Чапелия

В первом титульном поединке турнира представитель команды «Academy MMA Belarus» Михаил Одинцов и Паата Чапелия из Германии определяли нового чемпиона мира WWFC в лёгком весе. «Танцор» из Минска с первых минут завладел преимуществом. Он уронил соперника эффектной подсечкой, за которой последовала пара красочных амплитудных бросков и серия ударов из-за спины. Во втором раунде показал себя и Паата, отметившись попыткой удушающего и эффектным броском белоруса на покрытии. Однако, в целом Михаил продолжал вести бой, переигрывая соперника в стойке. Развязка наступила в третьем раунде: Одинцов сначала зашёл на «гильотину», после чего прошёл в ноги и перевёл оппонента вниз, а там выиграл позицию и принялся наносить безответные удары в голову, пока рефери не остановил поединок.

Светлана Гоцик – Эдна Оливейра

Вторую победу кряду после потери чемпионского титула в минимальном весе одержала украинская «Птица Феникс» Светлана Гоцик. Её оппонентка из Бразилии Эдна Оливейра попыталась стартовать с места в карьер, активно работая в атаке. Однако, Гоцик прекрасно видела все её размашистые попытки, сохраняя безопасную дистанцию. Стоило же делу дойти до партера, как Оливейра была вынуждена капитулировать – Светлана превосходно улучила момент и забрала руку соперницы на рычаг локтя. Впереди победительницу ждёт титульный реванш с Сормовой.

Кирилл Горобец – Гасан Азизов

В скором будущем должен побороться за титул и 25-летний сумчанин Кирилл Горобец, в присущем ему ярком стиле выигравший претендентский бой в лёгком весе у азербайджанца Гасана Азизова. Всё решилось уже в первом раунде, после того как Горобец, будучи с соперником в партере, успешно провёл редчайший болевой приём с экзотическим названием «банана сплит» – растяжку на пах.

Николай Гроздев – Эдуард Лазаревич

Полулегковес Николай Гроздев, ещё один представитель команды Конора Макгрегора из SGB Ireland, успешно дебютировал в профессиональных ММА. Но получилось это у него совсем не так легко, как он сам обещал до боя с белорусом Эдуардом Лазаревичем. Напряжённая схватка проходила с обоюдными успехами в стойке, и лишь в заключительном третьем раунде Гроздеву всё-таки удалось склонить чашу весов в свою пользу. Доминируя в партере, Николай дважды пробовал провести удушающий из-за спины, но успехом его попытки не увенчались. А вот болевой над вымотавшимся противником удался на славу – Лазаревич сдался после рычага локтя.

Результаты всех поединков WWFC 14:

Main Card

Блейн О'Дрисколл (6-2; Ирландия) – SBM 3(удушающий приём) – Теймур Рагимов (7-1; Украина)

Магдалена Сормова (6-1, Чехия) – SD 5(раздельное решение судей) – Эва Дуарте (4-1; Франция)

Михаил Одинцов (12-2; Беларусь) – ТКО 3(технический нокаут) – Паата Чапелия (8-4, Грузия)

Prelimenary Card

Светлана Гоцик (11-4; Украина) – SBM 1 (болевой приём) – Эдна Оливейра (7-4; Бразилия)

Кирилл Горобец (7-1; Украина) – SBM 1(болевой приём) – Гасан Азизов (4-2; Азербайджан)

Early Prelims

Николай Гроздев (0-0; Ирландия) – SBM 3(болевой приём) – Эдуард Лазаревич (3-0; Беларусь)

Артем Мисак (4-1; Украина) – SBM 1 – Иван Дзябенко (6-1; Украина)

Станислав Хмилковский (1-2; Украина) – ТКО 1(технический нокаут) – Андрей Скорняков (Украина)

Анатолий Жураковский (2-0; Украина) – UD 3(по очкам единогласным решением судей) – Арман Есаян (4-1; Украина)

Богдан Куделя (4-2; Украина) – UD 3(по очкам единогласным решением судей) – Михаил Шаблий (1-0)