Днепр выиграл битву лидеров у Химика и вышел на первое место в баскетбольной Суперлиге

Игра в Южном завершилась победой гостей с минимальным счетом 75:76.

В центральном матче игровой недели лидер баскетбольной Суперлиги Пари-Матч Химик принимал вторую команду сезона Днепр.

Игра в Южном завершилась победой гостей с минимальным счетом 75:76, сообщает официальный сайт соревнований.

Три из трех трехочковых на старте игры позволили Химику завладеть преимуществом на экваторе стартовой десятиминутки. Но после медіатайм-аута Днепр перехватил инициативу. Команда Дениса Журавлева активно атаковала через краску, закрыла сопернику пространство на дуге и включила свою дальнюю артиллерию в ответ.

Как результат, вторую четверть за 4 очков преимущества начинали гости, у которых очень классно работали игроки без мяча. “Палачи” от вінгів Журавлева раз приносили набранные очки Днепру, который сохранил 5 очков преимущества перед большим перерывом. С 45 28 очков гости набрали из краски, в то время как Химик тянул Сергей Павлов. Игрок сборной Украины еще за первую половину набрал 16 очков.

Третью четверть можно разделить на две части. Сначала Химик сделал мощный рывок 12:2, но еще на экваторе десятиминутки Днепр вернул себе лидерство. Команда Журавлева остановила соперника и наладила игровые схемы, которые срабатывали до большого перерыва. Трехочковые Ревзина и Тимофеенко вернули уверенность гостям, а бігмени Днепра добавили давления в трехсекундной и, как результат, гости выиграли четверть и имели 7 очков преимущества перед заключном игровым отрезком.

Очень важной потерей Химика стал второй технический фол главному тренеру Виталию Степановскому, который покинул игру в середине третьей четверти, то решающий отрезок команды проводили без кормчего. Доминирование Фесенко в краске позволило гостям впервые в этом матче получить двозначу преимущество на старте первой четверти. Но Химик, в составе которого свои далеко не лучшие матчи проводили американские лидеры Эдвин и Джонс, сумел вернуться. Благодаря лидерской игре Павлова, который за заключительную четверть набрал 9 очков, южненцы сделали рывок и сократили отставание на одно очко. За этот игровой отрезок у Днепра відфолитися успел Закурдаєв, а пятый фол Тимофеенко не только стал последним для лидера гостей, но и поставил под угрозу победу Днепра. Сидоров, который заработал на себе фол в центре площадки, за “-1” для его команды пошел пробивать два штрафных, но обе попытки с линии промахнулся. Случилось это за 9 секунд до конца матча. Фесенко снял мяч на своем щите, позволив сопернику сделать еще один бросок на победу.

Днепр на выезде победил "Химик" со счетом 76:75, сравняв счет в сезонной серии и сравнявшись по количеству побед с южненцями. Теперь у обеих команд по 18 побед в 26 поединках, но по дополнительным показателям сейчас коллектив Дениса Журавлева обходит команду Виталия Степановського и выходит на первое место.

Суперлига Пари-Матч. Южный, СК Олимп

Химик – Днепр 75:76 (19:23, 21:22, 16:18, 19:13)

Химик: Эдвин 14 + 7 подборов + 4 передачи + 3 перехвата, Рябчук 5, Войналович, Павлов 28 + 10 подборов, Джонс 12 + 9 подборов - старт; Антипов, Марченко 8, Сидоров 8

Днепр: Мішула 10 + 6 передач, Закурдаев 10 + 6 подборов, Шундель 11, Тимофеенко 14, Кушниров 2 - старт; Ревзин 8 + 4 передач, Кожемякин, Натяжко 3 + 6 подборов, Глебов 2 + 4 подбора, Сизов 2 + 4 подбора, Фесенко 14 + 9 подборов