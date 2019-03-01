Запорожье в сверхнапряженном матче обыграли Мавпы в баскетбольной Суперлиге

Команда Валерия Плеханова в тяжелейшей и нервной концовке обыграла действующих чемпионов страны.

В Запорожье состоялся матч чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором местный клуб принимал Черкасские Мавпы.

Игра завершилась победой хозяев площадки со счетом 96:91, сообщает официальный сайт соревнований.

Черкасские Мавпы активно начали игру: молодой бигмен Дмимтро Скапінцев открыл счет очкам своей команды уже на восьмой секунде игры, а еще через две минуты черкасчане оформили рывок 10:2. После этого в игру включились и хозяева паркета, которые начали попадать свои броски и лучше работать в защите. Неудержимым был Майкл Холтон, который повел команду за собой. В концовке результативной четверти запорожцы сумели даже выйти вперед – 30:23.

Во второй четверти роль лидера у хозяев взял на себя Андрей Мироненко, который сначала реализовал два точных дальних, а затем добавил еще и со средней дистанции. В свою очередь у Обезьян не на шутку разошелся Янг, который и держал свою команду в игре. Завершилась першла половина преимущества Запорожья – 55:46.

Третий период начался с убийственного постер-данку от Кристофера Коуклі, который в силовой манере вколотил сверху через соперника. Однако, на этом пыл Обезьян в третьей десятиминутке кончился – запорожцы сумели еще больше развить собственное преимущество и отдалиться от гостей на безопасное расстояние – 81:65.

Последняя десятиминутка начиналась также по сценарию команды Плеханова: новичок Шевченко забил эффектный данк и увеличил разницу в счете до 18 очков, на что Бояркин ответил своим трехочковым. После этого 8 минут на паркете шла равная борьба. За 2 минуты до завершения игры команда Максима Михельсона все же сумела включить “чемпионский” режим и планомерно начала доставать соперника в счете: за 30 секунд до завершения игры из максимальных 18 баллов разницы осталось лишь 4.

Однако, в перестрелке штрафными Янг и компания все же проиграли.

96:91 – нервная и очень тяжелая победа хозяев площадке.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ Суперлига Пари-Матч

1 марта

БК “Запорожье” – БК “Черкасские Мавпы” – 96:91 (30:23, 25:23, 26:19, 15:26 )

ЗП: Холтон - 23оч, 5пб; Трент - 21оч, 7пб, 9рп; Мироненко - 15оч.

ЧМ: Янг - 27оч, 5рп; Коьченко - 14оч; Чумаков - 11оч, 6пб.