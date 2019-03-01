Определены лучшие игроки и лучший гол чемпионата УХЛ в феврале
Украинская хоккейная лига и ТМ «Parimatch» продолжают традицию ежемесячного вручения наград лучшим игрокам чемпионата Украинской хоккейной лиги Пари-Матч.
Лучшим голкипером февраля, как и месяцем ранее, стал игрок «Донбасса» Богдан Дьяченко, сообщает официальный сайт лиги.
В 7 матчах 20-летний вратарь заработал коэффициент надёжности 1.29, отбив 95,2% бросков.Отметим, что все игры для Богдана Дьяченко стали победными, а встречу против «Белого Барса» голкипер провёл «на ноль».
Лучшим защитником месяца стал Всеволод Толстушко из «Кременчука». В 7 матчах хоккеист набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности +8, забросив победную шайбу в ворота «Ледяных Волков» и отдав сразу 4 результативных передачи в игре с «Белым Барсом».
Лучшим нападающим февраля стал капитан «Донбасса» Виктор Захаров. Форвард набирал очки во всех 7 матчах, заработав 12 (4+8) результативных баллов при показателе полезности +18.
Автором лучшей шайбы месяца стал ещё один нападающий «Донбасса» Артём Пуголовкин. Форвард подобрал шайбу после рикошета от вратаря, обыграл защитника у борта, и в стиле лакросс занёс шайбу в верхний угол ворот над плечом вратаря: