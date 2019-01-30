Тренерский штаб сборной Украины по биатлону назвал состав на этапы КМ в Канаде и США

В составе команды не будет сестер Семеренко.

Старшие тренеры сборной команды Украины по биатлону Андрей Прокунин (женщины) и Юрай Санитра (мужчины), назвали составы команд для поездки на два заокеанских этапа Кубка мира - в США и Канаде.

Так, Руслан Ткаленко, чье участие в гонках в Кэнморе планировалось первоначально, остался в Антхольце, где будет готовиться к чемпионату Европы, сообщает Биатлон Украины.

Таким образом, на седьмом этапе Кубка мира будет заявлен Тарас Лесюк, который в предварительном варианте приглашался с расчетом на этап в Солт-Лейк-Сити.

В женской сборной изменения связаны с Марией Кручовой, которая будет заявлена на оба этапа, и рассматривается вариант ее участия в индивидуальной гонке в Кэнморе. Но все будет зависеть от самочувствия спортсменки непосредственно в день подачи заявки на гонку.

На данный момент первый "десант" уже высадился в Канаде: Елена Пидгрушная, Юлия Журавок, Надежда Белкина и Яна Бондарь уже опробовали канадские тренировочные трассы. 3 февраля к ним присоединятся Юлия Джима и Мария Кручова, а также мужская команда во главе с Юраем Санитрой.

Полный состав нашей команды на седьмой этап Кубка мира выглядит так:

Женщины

Елена Пидгрушная

Юлия Джима

Юлия Журавок

Надежда Белкина

Мария Кручова

Яна Бондарь

Мужчины

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Сергей Семенов

Артем Тищенко

Тарас Лесюк

По окончании стартов в Кэнморе Юлия Журавок, Артем Прима и Сергей Семенов вернутся в Европу для проведения тренировочных сборов перед чемпионатом Европы, который пройдет в Раубичах (Беларусь) с 20 по 24 февраля.

Остальные спортсмены будут заявлены на восьмой этап Кубка мира.