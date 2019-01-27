Бейдер нокаутировал Емельяненко в бою за титул чемпиона мира в Bellator

Американец теперь стал чемпионом мира в смешанных единоборствах в тяжелой и полутяжелой весовых категориях одновременно.

В ночь на воскресенье, 27 января, в Инглвуде (Калифорния, США) прошел турнир Bellator 214, в главном бою которого встретились Федор Емельяненко и Райан Бейдер.

Спортсмены оспаривали титул чемпиона в супертяжелом все.

Все в этом бою завершилось буквально мгновенно. Первое же сближение в бою привело к тому, что размашистым ударом с левой Бейдер попал в челюсть Федору Емельяненко, после чего мастерски добил российского бойца. Весь бой продлился всего 34 секунды.

У Емельяненко после боя было зафиксировано сильное рассечение.

«Разделить клетку с Емельяненко — огромная честь для меня. Конечно, я знал, что дерусь с величайшим бойцом в истории, на меня это давило», — признался Бейдер после боя.

Для Емельяненко это поражение стало шестым в 45 боях. У Бейдера 27 побед при пяти поражениях