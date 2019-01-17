Голден Стейт победил Новый Орлеан в самом результативном матче дня НБА

Игра завершилась со счетом 147:140.

В ночь на четверг в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Голден Стейт Уорриорз обыграли Нью-Орлеан Пеликанс в самом резуоьтативном матче дня.

Игра завершилась со счетом 147:140, сообщает официальный сайт лиги.

Судьба матча была решена в заключительной 12-минутке, которую ГСУ выиграли с преимуществом в 6 очков - 37:31.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефан Карри, с 41 очком в активе. На счету Кевина Дюранта - 30 баллов.

НБА. Регулярный чемпионат.

16 января.

Детройт – Орландо 120:115 OT (26:34, 32:29, 32:21, 19:25, 11:6)

Бостон – Торонто 117:108 (30:36, 34:17, 23:30, 30:25)

Мемфис – Милуоки 101:111 (20:28, 25:22, 28:41, 28:20)

Хьюстон – Бруклин 142:145 OT (30:34, 24:28, 40:23, 37:46, 11:14)

Даллас – Сан-Антонио 101:105 (35:20, 21:25, 24:30, 21:30)

Портленд – Кливленд 129:112 (30:26, 32:29, 38:30, 29:27)

Голден Стэйт – Новый Орлеан 147:140 (31:39, 35:32, 44:38, 37:31)

Клипперс – Юта 109:129 (22:31, 27:25, 23:32, 37:41)