Украинец Лень сделал дабл-дабл в матче за Атланту, Голден Стэйт побил рекорд 56-летней давности в НБА

"Лейкерс" Святослава Михайлюка победили "Чикаго".

В ночь на среду состоялись очередные матчи НБА. Центровой "Атланты" украинец Алексей Лень помог своей команде одержать победу в матче против "Оклахомы-Сити".

Украинец показал один из лучших результатов в команде, сделав дабл-дабл. Лень провел на паркете 31 минуту, за которые набрал 24 очка, сделал 11 подборов, отдал три результативные передачи, реализовал 9 из 14 бросков с игры, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот. Команда Леня выиграла со счетом 142:126.

"Лейкерс" украинца Святослава Михайлюка победили "Чикаго" - 107:100.

"Голден Стэйт" установил рекорд НБА, набрав 51 очко за первую четверть матча регулярного чемпионата с "Денвер Наггетс". Встреча завершилась выездной победой "Уорриорз" со счетом 142:111.

Предыдущее высшее достижение в 50 очков в стартовом периоде было установлено "Сиракюьз Нэшнлс" в сезоне-1962/63.

«Филадельфия» – «Миннесота» 149:107 (40:27, 43:31, 32:32, 34:17).

«Филадельфия»: Эмбиид (31 + 13 подборов), Симмонс (20 + 11 подборов + 9 передач), Батлер (19), Редик (15), Чендлер (14) - старт; Болден (14 + 6 фолов), Мускала (4), Брюэр (3), Джонсон (8), Шемет (12), МакКоннелл (8 + 8 передач), Коркмаз (1).

«Миннесота»: Таунс (13), Уиггинс (12), Тиг (11), Гибсон (10), Окоги (6) - старт; Шарич (11), Толливер (8), Бэйтс-Диоп (0), Денг (11), Дженг (7 + 9 подборов), Джонс (3), Бэйлесс (0), Роуз (15).

«Индиана» – «Финикс» 131:97 (38:19, 24:32, 34:22, 35:24).

«Индиана»: Богданович (20), Тернер (18), Коллисон (15 + 7 передач), Янг (12 + 7 подборов), Оладипо (8) - старт; Сабонис (14 + 8 подборов), Лиф (4), Джонсон (3), МакДермотт (2), О'Куинн (0), Холидэй (5), Джозеф (10), Эванс (20).

«Финикс»: Уоррен (18), Эйтон (14 + 8 подборов), Букер (8), Бриджес (7 + 7 подборов), Мелтон (3 + 8 передач) - старт; Бендер (0), Холмс (13), Эйси (0), Джексон (8 - 5 потерь), Убре (16), Окобо (4), Дэниелс (6).

«Атланта» – «Оклахома» 142:126 (25:29, 45:30, 27:41, 45:26).

«Атланта»: Коллинс (26), Янг (24 + 11 передач - 7 потерь), Хуэртер (17), Бембри (16 + 8 подборов), Спеллман (10) - старт; Картер (11), Принс (7), Лень (24 + 11 подборов), Адамс (2), Хэмилтон (5).

«Оклахома»: Уэстбрук (31 + 11 передач + 5 перехватов), Джордж (24 + 8 подборов + 5 перехватов), Грант (21), Адамс (16 + 7 подборов), Фергюсон (4) - старт; Паттерсон (2), Надер (3), Шредер (21), Луваву-Кабарро (0), Диалло (4).

«Милуоки» – «Майами» 124:86 (30:23, 39:22, 24:18, 31:23).

«Милуоки»: Бледсоу (17), Брогдон (16), Адетокумбо (12 + 10 подборов + 10 передач), Лопес (11), Миддлтон (11 + 8 подборов) - старт; Уилсон (8 + 7 подборов), Мэйкер (2), Ильясова (5), Смит (3), Хилл (7), Браун (13), Коннотон (9), Снелл (10).

«Майами»: Уайтсайд (19 + 8 подборов), Уинслоу (19), Ричардсон (6), Макгрудер (4), Джонсон (0) - старт; Олиник (2), Джонс мл. (7), Адебайо (2), Джонсон (7), Уэйтерс (2), Уэйд (9), Эллингтон (9).

«Денвер» – «Голден Стэйт» 111:142 (38:51, 22:28, 23:33, 28:30).

«Денвер»: Бизли (22), Мюррэй (21), Йокич (17 + 8 передач), Миллсэп (10), Крэйг (4) - старт; Эрнангомес (7), Лайдон (0), Лайлс (4), Пламли (9), Уэлш (1), Гудвин (3), Моррис (2), Бартон (11 + 8 подборов).

«Голден Стэйт»: Карри (31), Томпсон (31), Дюрэнт (27), Луни (9 + 12 подборов), Грин (4 + 13 передач) - старт; Белл (4), Жеребко (7), МакКинни (2), Кук (11), Ливингстон (8), Эванс (0), Игудала (8).

«Лейкерс» – «Чикаго» 107:100 (19:18, 25:25, 32:25, 31:32).

«Лейкерс»: Болл (19 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (17), Ингрэм (16 + 9 подборов + 7 передач), Кузма (16 + 12 подборов - 5 потерь), Чендлер (8) - старт; Бизли (4), Зубац (7), МакГи (9), Харт (2), Михайлюк (6), Стивенсон (3).

«Чикаго»: Маркканен (17), Хатчисон (12), ЛаВин (10 + 8 передач), Данн (6 - 5 потерь), Картер (6 + 10 подборов) - старт; Портис (2 + 7 подборов), Фелисио (2), Паркер (18), Арчидьяконо (12), Харрисон (10), Селден (5).