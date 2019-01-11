Теннисистка Свитолина подписала контракт с известной швейцарской маркой часов
12:45, 11 января 2019Другое
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Спортсменка будет рекламировать Hublot вместе с такими знаменитыми людьми в мире спорта как Килиан Мбаппе, Хамес Родригес, Жозе Моуринью и другие.
Элина Свитолина заключила новый спонсорский контракт / instagram.com/elisvitolina/
Лучшая теннисистка Украины и 4-я в мировом рейтинге Элина Свитолина заключила новый спонсорский контракт.
Спортсменка будет рекламировать швейцарские часы марки Hublot, сообщается на персональной страничке Элины Свитолиной в Instagram.
Украинка будет рекламировать Hublot вместе с такими знаменитыми людьми в мире спорта как футболисты Килиан Мбаппе и Хамес Родригес, футбольный тренер Жозе Моуринью и другие.
Ранее Свитолина приняла участие в реклемной сессии американской компании Nike, которая представила обновленную линейку экипировки теннисистов и теннисисток к открытому чемпионату Австралии.
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