Вегас проиграл Сан-Хосе и прервал победную серию в НХЛ в десять матчей

Матч завершился со счетом 2:3.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Сан-Хосе" (25-13-7) прервал победную серию "Вегаса" на отметке в десять матчей и продлил свою до пяти игр.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу Шаркс, сообщает официальній сайт лиги.

Ключевой отрезок встречи пришелся на середину третьего периода, когда голы Мелкера Карлссона и Юнаса Донского, забитые с разницей в 39 секунд, превратили для "Шаркс" счет 1:2 в 3:2.

Единственная неприятная новость для "Сан-Хосе" - конец 14-матчевой результативной и по совместительству ассистентской серии Эрика Карлссона. У "Голден Найтс" (27-15-4) также прервалась 10-матчевая серия без поражений в основное время

НХЛ. Регулярный чемпионат.

10 января.

Бостон – Вашингтон – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 6 Врана (Оши), 1:1 – 34 Донато (Форсбакка-Карлссон, Крюг), 1:2 – 34 Овечкин (Уилсон), 2:2 – 44 Крейчи (Хейнен, Бэкес), 2:3 – 45 Бэкстрем (Зигентхалер, Оши), 2:4 – 58 Овечкин

Нью-Джерси – Торонто – 2:4 (0:3, 2:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 4 Хэйнси (Браун, Хайман), 0:2 – 7 Таварес (Гардинер), 0:3 – 19 Таварес (Райлли, Марнер), 1:3 – 36 Бойл (Пиетила), 2:3 – 36 Колман (Вуд, Грин), 2:4 – 59 Марнер (Таварес)

Рейнджерс – Айлендерс – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Строум (Хитил, Веси), 1:1 – 2 Барзэл (Бойчак), 1:2 – 8 Эберле (Барзэл, Ли), 2:2 – 21 Шаттенкирк (Клаэссон), 2:3 – 23 Ли (Барзэл, Ледди), 3:3 – 48 Фаст (Бучневич, Пионк), 3:4 – 58 Бэйли (Бойчак, Клаттербак)

Филадельфия – Даллас – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 21 Конекны (Гудас, ван Римсдайк), 2:0 – 28 ван Римсдайк (Кутюрье, Жиру), 2:1 – 57 Бенн (Клингберг, Сегин)

Коламбус – Нэшвилл – 4:3 (1:0, 0:0, 2:3)

Шайбы: 1:0 – 6 Дженнер (Веренски, Андерсон), 1:1 – 44 Бонино (Фиала, Экхольм), 2:1 – 53 Панарин (Дюбуа, Веренски), 3:1 – 53 Дженнер (Фолиньо), 3:2 – 55 Арвидссон (Джохансен, Йоси), 3:3 – 55 Экхольм (Хартман, Сиссонс), 4:3 – 61 Панарин (Эткинсон, Джонс)

Тампа-Бэй – Каролина – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 24 Уильямс (ван Римсдайк, Хэмилтон), 1:1 – 51 Палат (Стэмкос, Пойнт), 2:1 – 56 Пойнт (Хедман, Кучеров), 3:1 – 59 Пойнт (Киллорн, Стэмкос)

Сент-Луис – Монреаль – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Томас (Тарасенко, О′Райлли), 2:0 – 16 Сундквист (О′Райлли, Гуннарссон), 3:0 – 26 Баумистер (Перрон, Фаббри), 3:1 – 29 Галлахер (Петри, Котканиеми), 4:1 – 49 Блэйз (Пьетранжело, Сундквист)

Миннесота – Виннипег – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Гринуэй (Э.Стаал, Сперджен), 2:0 – 31 Цукер (Брудин, Койву), 3:0 – 37 Цукер (Сперджен, Паризе), 3:1 – 39 Танев (Копп, Куликов), 3:2 – 57 Шайфли (Коннор, Литтл)

Эдмонтон – Флорида – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 9 Нерс (Макдэвид, Чейссон), 1:1 – 9 Ватрано (Киселевич), 1:2 – 24 Мальгин, 2:2 – 39 Макдэвид (Драйзайтль, Нерс), 2:3 – 54 Боргстрем (Хоффман, Киселевич), 3:3 – 59 Макдэвид (Драйзайтль)

Ванкувер – Аризона – 3:4 (0:0, 2:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 21 Паник (Ричардсон, Хиностроза), 1:1 – 22 Берчи (Танев), 1:2 – 30 Казинс (Хиностроза, Паник), 2:2 – 39 Годетт (Хаттон, Руссель), 2:3 – 49 Гарланд (Чикран, Гальченюк), 3:3 – 55 Берчи (Стечер), 3:4 – 64 Паник (Чикран)

Вегас – Сан-Хосе – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Носек (Макнэбб, Ривс), 1:1 – 34 Гертл, 2:1 – 42 Меррилл (Так, Пирри), 2:2 – 47 Карлссон (Лабанк, Бернс), 2:3 – 48 Донской (Кэйн, Гертл)

Лос-Анджелес – Оттава – 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 23 Клиффорд (Вагнер, Маззин), 1:1 – 34 Райан (Дзингел, Ткачак), 1:2 – 36 Тирни (Балцерс, Бедкер), 1:3 – 41 Воланин