В спринтерской гонке этапа КМ по биатлону Журавок заменит Пидгрушную

Назван состав сборной Украины на завтрашнюю женскую гонку.

Завтра сильнейшие биатлонистки планеты снова выйдут на старт спринтерской гонки в рамках 4-го этапа Кубка мира в немецком Оберхофе

Сезон возобновится 10 января, после небольших каникул, сообщает biathlon.com.ua.

В первой же гонке в новом году в составе сборной Украины произошла замена. Вместо Елены Пидгрушной на старт выйдет Юлия Журавок.

Все остальные лидеры команды в строю и готовятся к старту - Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита и Валя Семеренко.

Старт гонки в 15.30 по киевскому времени.

Примечательно, что по итогам трех прошедших этапов лучшей из украинок в общем зачете Кубка мира является как раз Елена Пидгрушная, которая занимает 19 место, имея в своем активе 141 очко.