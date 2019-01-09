цей матеріал доступний українською

В спринтерской гонке этапа КМ по биатлону Журавок заменит Пидгрушную

18:59, 09 января 2019
Другое
60 0
Журавок в завтрашней гонке заменит сильнейшую на данный момент украинскую биатлонистку / biathlon.com.ua

Сезон возобновится 10 января, после небольших каникул, сообщает biathlon.com.ua.

В первой же гонке в новом году в составе сборной Украины произошла замена. Вместо Елены Пидгрушной на старт выйдет Юлия Журавок.

Все остальные лидеры команды в строю и готовятся к старту - Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита и Валя Семеренко.

Старт гонки в 15.30 по киевскому времени.

Примечательно, что по итогам трех прошедших этапов лучшей из украинок в общем зачете Кубка мира является как раз Елена Пидгрушная, которая занимает 19 место, имея в своем активе 141 очко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сборная Украины#биатлон#Кубок мира