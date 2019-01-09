В спринтерской гонке этапа КМ по биатлону Журавок заменит Пидгрушную
18:59, 09 января 2019Другое
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Назван состав сборной Украины на завтрашнюю женскую гонку.
Журавок в завтрашней гонке заменит сильнейшую на данный момент украинскую биатлонистку / biathlon.com.ua
Завтра сильнейшие биатлонистки планеты снова выйдут на старт спринтерской гонки в рамках 4-го этапа Кубка мира в немецком Оберхофе
Сезон возобновится 10 января, после небольших каникул, сообщает biathlon.com.ua.
В первой же гонке в новом году в составе сборной Украины произошла замена. Вместо Елены Пидгрушной на старт выйдет Юлия Журавок.
Все остальные лидеры команды в строю и готовятся к старту - Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита и Валя Семеренко.
Старт гонки в 15.30 по киевскому времени.
Примечательно, что по итогам трех прошедших этапов лучшей из украинок в общем зачете Кубка мира является как раз Елена Пидгрушная, которая занимает 19 место, имея в своем активе 141 очко.
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