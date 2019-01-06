Цуренко - Плишкова: финальный матч турнира Premier в Брисбене (видеотрансляция)

Украинка Леся Цуренко впервые в карьере играет в финале на турнирах такого уровня.

В Брисбене (Австралия) проходит финал теннисного турнира категории WTA Premier с участием второй ракетки Украины Леси Цуренко. За чемпионский титул она сразится с 8-м номером мирового рейтинга чешкой Каролиной Плишковой.

Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.

Ориентировочное время начала матча - 09.00 по Киеву.

Ранее Цуренко и Плишкова встречались между собой 5 раз, со счетом 3:2 в личных встречах лидирует чешка.

Как сообщал УНИАН, для Цуренко это первый в карьере выход в финал на соревнованиях такого уровня.