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Марта Костюк и еще две украинки сыграют в квалификации Australian Open

16:23, 19 декабря 2018
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Марта Костюк в прошлом сезоне дошла до третьего круга Australian Open / wtatour.com

За место в основной сетке турнира поборются Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая, сообщает Tennisua.org.

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Напомним, что Марта Костюк в прошлом сезоне преодолела квалификацию и дошла до третього круга турнира, где уступила Элине Свитолиной. Для Завацкой и Калининой это будет первое появление на Australian Open.

В основной сетке Открытого чемпионата Австралии-2019 сыграют Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова.

Что касается мужчин, ни один из украинцев не заявился в основную сетку турнира, а Сергей Стаховский начнет свой путь в квалификации.

Соревнования в квалификации стартуют 8 января, а игры в основной сетке начнутся 14 января.

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Теги: #Australian Open