Футболистов сборной Украины ценят в "Манчестер Сити" и "Аталанте".

Футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Руслан Малиновский удостоились похвалы в своих клубах.

Так, главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола на пресс-конференции после победы "горожан" в финале Кубка английской лиги прокомментировал выбор состава на матч. При этом он похвалил Зинченко, который остался в запасе:

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"Говорят, что я выбрал сильнейший состав, но я так не считаю. Люди, которые остались на скамейке, могли бы сыграть отлично. Алекс Зинченко проводит весь этот сезон невероятно хорошо. Когда мы играем в финале, моя первая мысль о тех, кто останется в запасе, но также мне нужно быть честным с собой - команда была готова сыграть в выбранном составе".

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выступления Малиновского после результативной игры украинца в матче с "Болоньей".

"Малиновский пришел к нам в качестве полузащитника, но со временем я попросил его развить роль до чего-то похожего на то, что делает Йосип Иличич. Вначале у него были трудности, но со временем он нашел свою позицию. Сейчас он стабильно включен в атакующие действия, хоть и как нетипичный нападающий", - сказал Гасперини, которого цитирует Football Italia.

"У Малиновского были проблемы с коронавирусом, а затем с грыжей, но теперь, когда он набрал оптимальную форму, он проводит выдающуюся кампанию", - добавил тренер.

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Автор: Антон Дударь