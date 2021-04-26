Руслан Малиновский также отметился результативной передачей.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский забил за итальянскую "Аталанту" в третьем матче подряд. Украинец отличился в поединке 33-го тура Серии А против "Болоньи".

Малиновский вышел на поле с первых минут. На 22-й минуте он отпасовал на Луиса Муриэля, получил обратную передачу пяткой и нанес прицельный удар в касание из пределов штрафной.

А на 59-й минуте украинец отметился голевым пасом на Дувана Сапату.

По версии SofaScore, Малиновский стал лучшим игроком матча (оценка - 9,4).

"Аталанта" в итоге разгромила соперника со счетом 5:0.

Напомним, ранее Малиновский своим голом принес "Аталанте" победу над "Ювентусом", а затем отличился в поединке против "Ромы".

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Начиная с марта, Малиновский является лучшим по системе "гол+пас" полузащитником в пяти ведущих лигах Европы (4 гола и 6 ассистов).

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В своем первом сезоне он провел за итальянский клуб 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

В текущем сезоне на счету украинца 37 матчей, 7 голов и 9 ассистов в составе клуба из Бергамо.

В апреле Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

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Автор: Антон Дударь