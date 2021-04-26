Жерсон Родригес мог бы быть хорошим репортером.

Нападающий "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес попробовал себя в роли интервьюера.

После того, как "Динамо" завоевало золотые медали чемпионата Украины, Родригес пообщался со своими одноклубниками.

Но для начала Жерсон сам ответил на вопросы бразильца Сидклея, а затем сам взял в руки микрофон и стал задавать вопросы другим игрокам.

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Родригес задавал вопросы на русском и английском. Он подошел к Виталию Буяльскому, Сергею Сидорчуку, Николаю Шапаренко, Александру Караваеву, Илье Забарному, Денису Бойко и Артему Беседину.

Отметим, что Сидорчук на вопрос "Как ты себя чувствуешь?" ответил цитатой боксера Александра Усика: "I'm feel. I'm very feel".

На слова Караваева: "Никто не верил, а мы взяли и доказали", Родригес ответил на русском с акцентом: "Карашо, карашо, Кара, это топ, это топ, это футбол".

Видео было опубликовано на YouTube-канале "Динамо".

Чемпионство "Динамо": цифры и факты

"Динамо" в 16-й раз в истории выиграло чемпионат Украины. Это рекордный показатель.

"Динамо" стало чемпионом Украины впервые с 2016 года и в своем первом сезоне под руководством Мирчи Луческу. Киевляне прервали гегемонию "Шахтера".

У "Динамо" теперь 37 титулов, добытых за время независимости Украины (16 чемпионских титулов, 12 Кубков Украины и 9 Суперкубков Украины). Киевляне на два трофея опережают "Шахтер" (13 чемпионских титулов, 13 Кубков Украины, 8 Суперкубков Украины и Кубок УЕФА).

Мирча Луческу в девятый раз в карьере стал чемпионом Украины, выиграв золотые медали с обоими украинскими грандами. Он первый тренер, которому удалось выиграть чемпионство и с "Шахтером", и с "Динамо". Всего в активе 75-летнего Луческу теперь 34 трофея в карьере.

"Динамо" может оформить "золотой дубль" в сезоне, если 13 мая обыграет "Зарю" в финале Кубка Украины.

Вместе с чемпионским титулом "Динамо" завоевало прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов 2021-2022.

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Автор: Антон Дударь