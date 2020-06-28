Футболист Динамо забил гол и заработал удаление в матче за турецкий клуб (видео)
10:44, 28 июня 2020Футбол
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Жерсон Родригес на правах аренды выступает за "Анкарагюджю".
Жерсон Родригес забил пятый гол в Турции / фото twitter.com/Angaranin_Sesi
Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес, который на правах аренды выступает за турецкий "Анкарагюджю", отличился голом во втором матче подряд.
Футболист сборной Люксембурга на 63-й минуте матча с "Трабзонспором" сравнял счет, реализовав пенальти.
Еще через 20 минут Родригес был удален с поля - он получил вторую желтую карточку за фол в центре поля.
Гол динамовца принес "Анкарагюджю" ничью - 1:1.
На счету Родригеса 5 голов и 2 ассиста в 10 матчах чемпионата Турции.
Как сообщал УНИАН, недавно стало известно, что Родригес встречается с украинской теннисисткой.
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