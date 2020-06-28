Футболист Динамо забил гол и заработал удаление в матче за турецкий клуб (видео)

Жерсон Родригес на правах аренды выступает за "Анкарагюджю".

Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес, который на правах аренды выступает за турецкий "Анкарагюджю", отличился голом во втором матче подряд.

Футболист сборной Люксембурга на 63-й минуте матча с "Трабзонспором" сравнял счет, реализовав пенальти.

Еще через 20 минут Родригес был удален с поля - он получил вторую желтую карточку за фол в центре поля.

Гол динамовца принес "Анкарагюджю" ничью - 1:1.

На счету Родригеса 5 голов и 2 ассиста в 10 матчах чемпионата Турции.

Как сообщал УНИАН, недавно стало известно, что Родригес встречается с украинской теннисисткой.

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