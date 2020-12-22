Андрей Ярмоленко с супругой Инной / фото instagram.com/yarmolkina10
Супруга полузащитника "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко Инна поделилась в сети трогательным семейным фото.
Снимок опубликован в Instagram.
На фотографии Инна рядом с мужем, а на руках держит сына Максима, который родился 25 октября 2020 года.
"Наш новенький", - подписала фото супруга футболиста.
instagram.com/yarmolkina10
Напомним, Максим - третий сын в семье Ярмоленко. Футболист и его супруга также воспитывают семилетнего Ивана и пятилетнего Данила.
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