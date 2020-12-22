Максим Ярмоленко родился в октябре этого года.

Супруга полузащитника "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко Инна поделилась в сети трогательным семейным фото.

Снимок опубликован в Instagram.

На фотографии Инна рядом с мужем, а на руках держит сына Максима, который родился 25 октября 2020 года.

"Наш новенький", - подписала фото супруга футболиста.

Напомним, Максим - третий сын в семье Ярмоленко. Футболист и его супруга также воспитывают семилетнего Ивана и пятилетнего Данила.

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Автор: Антон Дударь