Один из лучших клубов УПЛ может прекратить существование - СМИ

В луганской "Заре" есть проблемы с финансами.

Луганская "Заря" может прекратить существование, если не сумеет пробиться как минимум в групповой этап розыгрыша Лиги Европы 2020-2021.

Об этом стало известно сайту Tribuna.com.

Источник отмечает, что владелец "Зари" Евгений Геллер не финансирует команду с 2014 года. Клуб существует за счет продажи игроков, а также заработков за выступления на евроарене.

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Попадание в групповой этап Лиги Европы принесет "Заре" деньги для дальнейшего функционирования клуба.

Также сообщается, что на данный момент в "Заре" есть задолженность по зарплатам перед игроками. Недавно клуб рассчитался с футболистами за февраль и март.

Напомним, в текущем чемпионате УПЛ "Заря" занимает второе место. Команда претендует на попадание в квалификацию Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре "Заря" обыграла "Колос".

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