Заря - Александрия: видео трансляция матча УПЛ

Команды проведут матч в Запорожье.

В воскресенье, 5 июля, луганская "Заря" будет принимать "Александрию" в рамках 29-го тура Украинской Премьер-лиги.

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Стартовый свисток прозвучит в 19.30.

"Заря" продолжает ожесточенную борьбу с "Динамо" и "Десной" за место в топ-3 УПЛ по итогам сезона - это главная интрига концовки чемпионата.

Поражение киевлян в матче с "Шахтером" дает луганчанам прекрасную возможность вырваться вперед и вернуть себе второе место, ведь отставание от "Динамо" составляет всего два очка.

В прошлом туре "Заря" тоже встречалась с "горняками", а матч завершился вничью - 0:0.

"Александрия" еще недавно шла в группе претендентов на медали, а затем случилась серия из четырех подряд поражений, которая лишила команду шансов на топ-3. В прошлом туре александрийцы уступили на выезде "Колосу" - 1:2. Команда имеет 43 очка и занимает пятое место, отставая от "Десны" на девять пунктов.

УПЛ, 29-й тур

Заря - Александрия

Онлайн видео трансляция матча

УНИАН ранее сообщал о том, что в центральном матче тура УПЛ "Динамо" уступило "Шахтеру".

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