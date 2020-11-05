Илья Близнюк считает, что луганчане могут рассчитывать на ничью.

Бывший футболист сборной Украины Илья Близнюк поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы между "Зарей" и греческим АЕКом.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Заря - АЕК.

Близнюк в комментарии zbirna.com отметил, что у луганчан уже нет возможности терять очки после двух подряд поражений, но команда находится в психологической яме, что усложняет ситуацию:

"Отступать команде Виктора Скрипника уже некуда. Сейчас "Заре" нужно правильно рассчитать силы, набрать наконец-то первые очки, чтобы продолжить борьбу за выход из группы. Но я думаю, что "Заре" придется сложно, ведь АЕК - команда более техничная и опытная, и шансов на успех в перспективе имеет больше, чем луганчане.

"Заря" испытывает психологическую неуверенность. Получается такой себе заколдованный круг - неуверенность после неудач в УПЛ и Лиге Европы и неудачи в этих турнирах как раз из-за неуверенности. Конечно, нужно находиться внутри коллектива, чтобы в полной мере понимать, что там происходит. Но то, о чем я сказал, есть, и это нужно убирать".

По мнению эксперта, украинцам важно в первую очередь не пропустить:

"Мне кажется, что "Заря" сыграет вничью. Голы? Это не так уж и важно для итога поединка. Тогда скажу по-другому: главное, чтобы команда Виктора Скрипника не пропустила".

"Заря" - АЕК: перед матчем

Матч пройдет сегодня, 5 ноября, в Запорожье на "Славутич-Арене": где смотреть матч.

Игру "Заря" - АЕК будет судить шотландец Уильям Коллам.

В стартовом туре группы G "Заря" потерпела поражение в игре с "Лестером" со счетом 0:3, а во второй игре луганчане на своем поле уступили "Браге" - 1:2.

АЕК также стартовал в группе с двух поражений - от "Браги" (0:3) и "Лестера" (1:2).

В составе АЕКа выступают два украинца - Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский.

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Автор: Данил Слесь