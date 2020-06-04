"У меня есть тренер": Суркис не захотел обсуждать возможное приглашение Семина в Динамо

Президент "Динамо" резко ответил на вопрос о возможном приглашении Юрия Семина.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отказался комментировать информацию о том, что главным тренером команды может стать российский специалист Юрий Семин.

Слова Суркиса приводит "Спорт-Экспресс".

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"Я не хочу даже... У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю", - сказал Суркис.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Семин является одним из главных кандидатов на то, чтобы возглавить "Динамо".

Российский специалист ранее уже дважды тренировал киевский клуб и приводил его к чемпионскому титулу.

На данный момент главным тренером "Динамо" является Алексей Михайличенко.

Как сообщал УНИАН, ранее Семин заявил, что не получал предложения от "Динамо".

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