"У меня есть тренер": Суркис не захотел обсуждать возможное приглашение Семина в Динамо
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отказался комментировать информацию о том, что главным тренером команды может стать российский специалист Юрий Семин.
Слова Суркиса приводит "Спорт-Экспресс".
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"Я не хочу даже... У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю", - сказал Суркис.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Семин является одним из главных кандидатов на то, чтобы возглавить "Динамо".
Российский специалист ранее уже дважды тренировал киевский клуб и приводил его к чемпионскому титулу.
На данный момент главным тренером "Динамо" является Алексей Михайличенко.
Как сообщал УНИАН, ранее Семин заявил, что не получал предложения от "Динамо".
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