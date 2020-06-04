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Российский тренер Семин прокомментировал возможное возвращение в Динамо

14:44, 04 июня 2020
Футбол
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Юрий Семин покинул Локомотив 31 мая / фото ФК Локомотив

В комментарии российскому сайту "Чемпионат" Семин сказал, что не получал предложения из Украины.

"Ко мне по этому поводу никто не обращался", - заявил российский специалист.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Семин входит в число главных кандидатов на то, чтобы возглавить "Динамо".

Ранее Семин уже дважды возглавлял киевский клуб. 

31 мая российский специалист покинул "Локомотив", руководство которого решило не продлевать контракт с тренером до окончания сезона 2019-2020.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Турции назвали неожиданного кандидата на пост главного тренера "Динамо".

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