Российский тренер Семин прокомментировал возможное возвращение в Динамо
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что может в третий раз возглавить "Динамо".
В комментарии российскому сайту "Чемпионат" Семин сказал, что не получал предложения из Украины.
"Ко мне по этому поводу никто не обращался", - заявил российский специалист.
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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Семин входит в число главных кандидатов на то, чтобы возглавить "Динамо".
Ранее Семин уже дважды возглавлял киевский клуб.
31 мая российский специалист покинул "Локомотив", руководство которого решило не продлевать контракт с тренером до окончания сезона 2019-2020.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Турции назвали неожиданного кандидата на пост главного тренера "Динамо".
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