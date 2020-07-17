"Слава Україні": Ярмоленко научил одноклубника по Вест Хэму говорить на украинском (видео)
15:40, 17 июля 2020Футбол
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Украинец научил Фелипе Андерсона паре фраз.
Андрей Ярмоленко и Фелипе Андерсон / фото West Ham United
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко в Лондоне учит одноклубников украинскому языку.
Ярмоленко научил паре фраз на украинском бразильского полузащитника Фелипе Андерсона.
Украинец в Instagram показал видео, на котором просит Андерсона "продемонстрировать свой украинский".
После этого бразилец произносит сперва "Доброго ранку", а затем "Слава Україні!".
Андрій Ярмоленко навчив Феліпе Андерсона говорити українською— Maxwell Sport (@Maxten80) July 17, 2020
Відео - https://t.co/6KqKPlH0X7pic.twitter.com/1hwVSWpIRe
Как сообщал УНИАН, Ярмоленко вошел в тройку самых результативных украинцев в истории АПЛ.
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