"Слава Україні": Ярмоленко научил одноклубника по Вест Хэму говорить на украинском (видео)

Украинец научил Фелипе Андерсона паре фраз.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко в Лондоне учит одноклубников украинскому языку.

Ярмоленко научил паре фраз на украинском бразильского полузащитника Фелипе Андерсона.

Украинец в Instagram показал видео, на котором просит Андерсона "продемонстрировать свой украинский".

После этого бразилец произносит сперва "Доброго ранку", а затем "Слава Україні!".

Андрій Ярмоленко навчив Феліпе Андерсона говорити українською

Відео - https://t.co/6KqKPlH0X7pic.twitter.com/1hwVSWpIRe — Maxwell Sport (@Maxten80) July 17, 2020

Как сообщал УНИАН, Ярмоленко вошел в тройку самых результативных украинцев в истории АПЛ.

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