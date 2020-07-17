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"Слава Україні": Ярмоленко научил одноклубника по Вест Хэму говорить на украинском (видео)

15:40, 17 июля 2020
Футбол
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Андрей Ярмоленко и Фелипе Андерсон / фото West Ham United

Ярмоленко научил паре фраз на украинском бразильского полузащитника Фелипе Андерсона.

Украинец в Instagram показал видео, на котором просит Андерсона "продемонстрировать свой украинский".

После этого бразилец произносит сперва "Доброго ранку", а затем "Слава Україні!".

Как сообщал УНИАН, Ярмоленко вошел в тройку самых результативных украинцев в истории АПЛ.

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