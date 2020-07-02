Ярмоленко вошел в тройку самых результативных украинцев в истории АПЛ

В рамках чемпионата Англии Андрей Ярмоленко забил 6 голов.

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вышел на третье место среди украинцев по количеству голов в матчах Английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Гол в ворота "Челси" в 32-м туре чемпионата стал для Ярмоленко шестым в рамках АПЛ.

По этому показателю он обошел Андрея Воронина, на счету которого 5 забитых мячей за "Ливерпуль".

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Выше Ярмоленко в этом рейтинге располагаются только Андрей Шевченко (9 голов в АПЛ за "Челси") и Сергей Ребров (10 мячей за "Тоттенхэм").

Напомним, Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с 2018 года, однако и в первом, и во втором сезонах в составе "молотобойцев" он долгое время не мог выходить на поле из-за травм.

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