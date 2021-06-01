Престижный трофей киевский клуб завоевал 35 лет назад.

На выставке "Чернобыль. Путешествие" в киевском ВДНХ появился Кубок обладателей кубков УЕФА, выигранный "Динамо" в 1986 году.

В киевском клубе предоставили трофей для выставки.

Кубок разместили в блоке "1986", который рассказывает о мировых событиях того года.

Мультимедийная выставка "Чернобыль. Путешествие" размещена в павильоне №1 ВДНХ. Посмотреть на трофей, а также другие экспонаты можно бесплатно по предварительной регистрации по ссылке.

В рамках выставки также можно увидеть редкие архивные фото и видео, рассекреченные документы КГБ, работы авторов со всего мира, точки с виртуальной реальностью, которые перенесут в зону отчуждения, и многое другое.

Кубок обладателей кубков 1985-1986: как "Динамо" выиграло трофей

Финал Кубка обладателей кубков 1985-1986 состоялся 2 мая во французском Лионе. В матче за трофей команда Валерия Лобановского встретилась с мадридским "Атлетико".

Киевляне одержали разгромную победу со счетом 3:0. Голы забивали Александр Заваров, Олег Блохин и Вадим Евтушенко.

Для "Динамо" это был второй Кубок обладателей кубков в истории. Первый киевляне выиграли в 1975 году.

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Автор: Антон Дударь