В "Мариуполе" заявили, что Владислав Вакула не является их игроком.

Пресс-служба ФК "Мариуполь" прокомментировала ситуацию вокруг ДТП с участием футболиста "Шахтера" Владислава Вакулы, которое произошло в Мариуполе.

Об этом сообщает 0629.com.ua.

В "Мариуполе" отрицают, что Вакула возвращался с дня рождения вице-президента клуба Андрея Санина, когда сел пьяным за руль, а также то, что он в принципе является игроком клуба.

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"Владислав Вакула не является футболистом ФК "Мариуполь", а, следовательно, ни на каком дне рождения руководства клуба он не мог быть", - заявили в "Мариуполе".

Стоит отметить, что контракт 21-летнего Вакулы принадлежит "Шахтеру". Зимой он на правах аренды перешел в "Десну", но через две недели соглашение с игроком было разорвано из-за "нарушения спортивного режима". Следом Вакула выложил у себя в соцсети фото в футболке "Мариуполя" и написал: "Возвращение блудного сына". Официально о трансфере игрока в "Мариуполь" не сообщалось. Ранее он выступал за этот клуб в 2018-2019 годах.

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Автор: Антон Дударь