Лысенко стал героем матча со Львовом / фото ФК Колос

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Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В голосовании принимал участие экспертный совет, в который вошли Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Йожеф Сабо, Игорь Яворский и Сергей Нагорняк.

В поединке против "Львова" 32-летний футболист стал автором дубля и помог своей команде одержать победу со счетом 4:0.

upl.ua

"Колос" - "Львов": главное

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Автор: Данил Слесь