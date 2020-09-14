Лысенко стал героем матча со Львовом / фото ФК Колос
Нападающий "Колоса" Владимир Лысенко признан лучшим игроком 2-го тура Украинской Премьер-лиги.
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Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
В голосовании принимал участие экспертный совет, в который вошли Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Йожеф Сабо, Игорь Яворский и Сергей Нагорняк.
В поединке против "Львова" 32-летний футболист стал автором дубля и помог своей команде одержать победу со счетом 4:0.
upl.ua
"Колос" - "Львов": главное
- "Колос" набрал первые очки после старта сезона. "Львов" проводил первую игру - в стартовом туре команда сыграть не смогла из-за вспышки коронавируса.
- Клуб из Ковалевки открыл обновленный стадион 2 сентября, а минувший матч стал первым в истории команды на новой арене. В Ковалевке "Колос" будет проводить все домашние матчи в УПЛ и Кубке Украины.
- Недавно "Колос" подписал известного украинского нападающего Евгения Селезнева, но в минувшем матче его в заявке не оказалось.
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