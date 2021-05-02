Супруга лидера "бело-синих" Виталия Буяльского сообщила о своей беременности.

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский ждет пополнения в семье. 28-летний хавбек сборной Украины во второй раз станет отцом.

Об этом в своем Instagram сообщила его жена - Алина.

"Честно, до последнего не хотела афишировать, но муж после третьего забитого гола не сдержал своих эмоций и показал интересный жест, от которого я получаю уже поздравления. Да, мы ждем второго малыша", - поделилась интересным известием жена Буяльского и выложила видеоролик с символическим жестом.

Дело в том, что накануне Пасхи Виталий оформил хет-трик в ворота "Ворсклы" и отпраздновал один из голов, засунув мяч под футболку, и таким образом намекнув на пополнение в семье. Именно Буяльский вывел команду с капитанской повязкой на этот разгром полтавской команды.

Заметим, что супруги воспитывают трехлетнюю дочь Злату.

Напомним, что футболист получил вызов в сборную Украины и будет готовиться к Евро-2020.

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Автор: Артем Будрин