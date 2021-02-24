Ивуарийский полузащитник становился чемпионом Италии среди 19-летних.

Воспитанник итальянской "Аталанты" Вилли Та Би скончался 23 февраля в 21-летнем возрасте.

Та Би на протяжении длительного времени боролся с раком печени. В последнее время футболист находился у себя на родине в Кот-д'Ивуаре.

Читайте такжеМама легендарного Роналдиньо умерла из-за осложнений от коронавируса

"Мы скорбим о преждевременной кончине нашего игрока и чемпиона Италии до 19 лет Вилли Та Би и разделяем горе его семьи и близких. Покойся с миром, Вилли", - говорится в сообщении на странице "Аталанты" в Instagram.

В составе "Аталанты" Та Би в 2019 году выигрывал чемпионат Италии U-19. В Италии он также выступал за "Пескару" на правах аренды.

Читайте также:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь