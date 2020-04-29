Полузащитник сборной Украины отказался продлевать контракт с Шахтером - СМИ

Виктор Коваленко хочет попробовать свои силы в зарубежном клубе.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко не захотел продлевать контракт с донецким "Шахтером".

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, "Шахтер" предлагал полузащитнику продлить контракт несколько месяцев назад, однако Коваленко отказался. Полузащитник мотивировал это тем, что хочет попробовать свои силы в одном из зарубежных чемпионатов.

Читайте также"Парочку игроков бы выбрал": Фонсека подтвердил интерес Ромы к футболистам Шахтера

Также сообщается, что за Коваленко продолжает следить итальянская "Рома". Кроме того, в его услугах заинтересован один из клубов АПЛ.

Ранее агент Коваленко Вадим Шаблий заявил, что контракт 24-летнего украинского футболиста с "Шахтером" рассчитан до 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Коваленко в 4,8 миллиона евро.

УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" может подписать аргентинского полузащитника.