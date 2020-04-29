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Полузащитник сборной Украины отказался продлевать контракт с Шахтером - СМИ

17:11, 29 апреля 2020
Футбол
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Виктор Коваленко выступает за первую команду Шахтера с 2015 года / фото: ФК Шахтер

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, "Шахтер" предлагал полузащитнику продлить контракт несколько месяцев назад, однако Коваленко отказался. Полузащитник мотивировал это тем, что хочет попробовать свои силы в одном из зарубежных чемпионатов.

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Также сообщается, что за Коваленко продолжает следить итальянская "Рома". Кроме того, в его услугах заинтересован один из клубов АПЛ.

Ранее агент Коваленко Вадим Шаблий заявил, что контракт 24-летнего украинского футболиста с "Шахтером" рассчитан до 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Коваленко в 4,8 миллиона евро.

УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" может подписать аргентинского полузащитника.

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