Действующий чемпион Испании неожиданно уступил "Валенсии".

В 9-м туре чемпионата Испании состоялось поражение мадридского "Реала" в матче с "Валенсией" на выезде.

На 23-й минуте подопечные Зинедина Зидана повели в счете благодаря голу Карима Бензема, после чего для мадридцев наступил настоящий кошмар.

Еще до перерыва арбитр назначил пенальти в ворота "Реала" за игру рукой Лукаса Васкеса, а наказание точно исполнил Карлос Солер - 1:1. В конце первого тайма защитник мадридцев Рафаэль Варан срезал прострел с фланга в собственные ворота - 1:2.

Во второй половине встречи Солер вовсе стал автором хет-трика с 11-метровых после фолов Марсело и Серхио Рамоса, установив окончательный счет - 4:1.

"Реал" занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры, набрав 16 очков. В тройку лидеров входят "Реал Сосьедад", "Вильярреал" и мадридский "Атлетико".

"Валенсия" - "Реал" - 4:1

Голы: Солер, 35 (с пенальти), 54 (с пенальти), 63 (с пенальти), Варан, 45+1 (автогол) - Бензема, 23

"Валенсия": Доменек, Васс, Паулиста, Гильямон, Гайя, Муса (Хасон, 87), Солер, Рачич, Черышев (Лато, 77), Ли Кан Ин (Гамейро, 81), Гомес (Собрино, 88)

"Реал": Куртуа, Васкес, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Вальверде (Кроос, 76), Иско (Йович, 83), Асенсио (Родриго, 64), Бензема (Мариано, 75), Винисиус (Эдегор, 64)

Предупреждения: Солер, Гильямон, Доменек - Марсело, Рамос

Видеообзор матча опубликовал официальный YouTube-канал Ла Лиги.

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Автор: Данил Слесь