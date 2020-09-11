Курьезный эпизод произошел во время матча второго по силе дивизиона чемпионата Саудовской Аравии между командами "Аль-Такадом" и "Хоттейн".
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На 35-й минуте матча игрок "Хоттейна" от боковой линии поля направил мяч в сторону ворот.
Голкипер "Аль-Такадома" мог спокойно забирать мяч в руки, однако вместо этого решил стать на колени и остановить мяч. В итоге он поплатился за это, так как мяч прокатился у него между ног и оказался в воротах.
К счастью для голкипера, этот гол не повлиял на результат встречи - его команда победила со счетом 5:2.
Видео опубликовал Instagram-канал riyadiyatv.
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