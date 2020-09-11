Голкипер решил необычным образом остановить мяч и поплатился.

Курьезный эпизод произошел во время матча второго по силе дивизиона чемпионата Саудовской Аравии между командами "Аль-Такадом" и "Хоттейн".

Читайте такжеВ сети высмеяли невероятный промах форварда Манчестер Сити в матче ЛЧ (фото, видео)

На 35-й минуте матча игрок "Хоттейна" от боковой линии поля направил мяч в сторону ворот.

Голкипер "Аль-Такадома" мог спокойно забирать мяч в руки, однако вместо этого решил стать на колени и остановить мяч. В итоге он поплатился за это, так как мяч прокатился у него между ног и оказался в воротах.

К счастью для голкипера, этот гол не повлиял на результат встречи - его команда победила со счетом 5:2.

Видео опубликовал Instagram-канал riyadiyatv.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь