Украинский боксер побывал на главном матче УПЛ.

Украинский боксер Александр Усик посетил центральный матч 9-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером", который прошел на "Олимпийском" 8 ноября.

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Усик расположился в VIP-ложе стадиона рядом с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. В трансляцию матча попал момент, когда Усик спрашивал что-то у Шевченко.

И Усик, и Шевченко следили за ходом игры в масках.

Отметим, что встреча проходила без болельщиков в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Ранее Усик неоднократно говорил о том, что болеет за "Динамо".

Александр Усик: последние новости

31 октября Усик провел свой второй бой в супертяжелом весе. Украинец по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

Бывший тренер Усика раскритиковал украинца за бой против Чисоры.

Усик заявил, что не позволит Энтони Джошуа и Тайсону Фьюри провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.

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Автор: Антон Дударь