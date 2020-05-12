Интриги не получилось: в Китае команда пропустила сто голов за матч (фото)

Футболисты таким образом продемонстрировали протест против судейства.

Футбол в Китае начал возвращаться после карантина, начиная с любительского уровня - возобновились чемпионаты городов, в одном из которых произошла курьезная ситуация.

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Об этом сообщает South China Morning Post.

В муниципалитете Учуань состоялся 18-й весенний чемпионат между местными любительскими коллективами. В игре за третье место встречались неудачники полуфиналов - "Миран" и "Цай У".

Первый тайм матча завершился со счетом 32:1 в пользу "Мирана", а к 70-й минуте он вырос до 100:3. Прямая трансляция к тому моменту стала хитом и собрала 14 тысяч зрителей, но была прервана, как и сама игра.

Как стало известно позже, игроки "Цай У" просто стояли и пропускали голы в знак протеста против судейства в полуфинальном матче. В поединке с командой "Потань", по мнению футболистов, арбитр засудил их в нескольких эпизодах и помешал пробиться в финал.

Более того, городская футбольная ассоциация согласилась с доводами "Цай У" и отстранила арбитра с его помощником, но в переигровке полуфинала команде было отказано.

УНИАН ранее сообщал о том, что в Китае начали строительство самого большого футбольного стадиона в мире.