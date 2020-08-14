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Старт нового сезона в УПЛ: утверждены даты и время матчей 1-го тура

20:14, 14 августа 2020
Футбол
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Новый сезон УПЛ стартует матчами грандов / фото ФК Шахтер

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

С нового сезона чемпионат расширен до четырнадцати команд. 

Стартует новый сезон в пятницу, 21 августа. В этот день свои матчи проведут гранды УПЛ "Динамо" и "Шахтер". Однако если "горняки" смогут выйти в финал Лиги Европы, то матч с их участием будет перенесен на более поздний срок.

Расписание матчей 1-го тура

21 августа

17.00. "Олимпик" - "Динамо"

19.00. "Шахтер" - "Колос"

22 августа

14.00. "Львов" - "Минай"

17.00. "Десна" - "Заря"

19.30. "Александрия" - "Мариуполь"

23 августа

14.00. "Ингулец" - "Днепр-1"

17.00. "Ворскла" - "Рух"

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Автор: Антон Дударь

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