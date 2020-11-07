Дончане забили последний гол за минуту до финального свистка.

9-й тур Украинской Премьер-лиги продолжился матчем "Олимпика" против "Мариуполя". Команды на двоих забили шесть голов и завершили поединок вничью.

На 37-й минуте дончан вывел вперед Бенито, после чего "Мариуполь" до перерыва успел выйти вперед. Арбитр назначил два пенальти в ворота "Олимпика", которые реализовали Сикан И Мишнев - 2:1.

В середине второго тайма Танковский увеличил преимущество азовцев до 3:1. Казалось, что "Мариуполь" уже не упустит победу, но на 79-й минуте Политыло сократил отставание, а в добавленное время Каргбо спас для "Олимпика" ничью - 3:3.

"Олимпик" имеет в активе уже 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. "Мариуполь" идет следом, отставая на один пункт.

Стоит отметить, что Ибрагим Каргбо и Бенито выступают за "Олимпик" на правах аренды, а права на игроков принадлежат "Динамо".

"Олимпик" - "Мариуполь" - 3:3

Голы: Бенито, 36, Политыло, 79, Каргбо, 90+4 - Сикан, 44 (с пенальти), Мышнев, 45+2 (с пенальти), Танковский, 73

"Олимпик": Кичак, Ксёнз (Цымбалюк, 78), Драме, Снурницын, Пасич, Бабенко, Завийский (Романовский, 84), Тейшейра (Чогадзе, 70), Политыло, Бенито, Шахаб (Каргбо, 70)

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев (Сагуткин, 90+1), Чоботенко, Быков, Стасюк, Чех, Танковский, Бондаренко (Библик, 88), Мышнёв, Сикан (Кулаков, 46), Горбунов (Очеретько, 57)

Предупреждения: Бенито, Завийский, Драме, Бабенко - Мышнев

Украинская Премьер-лига: 9-й тур

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Автор: Данил Слесь