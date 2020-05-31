Украинская Премьер-лига: результаты 24-го тура, таблица
Завершился 24-й тур Украинской Премьер-лиги, который стал первым после карантина в связи с пандемией коронавируса.
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Все матчи проходили без зрителей и с рядом ограничений. На стадион допускалось максимум 200 человек.
УПЛ была вынуждена отменить матч "Карпаты" - "Мариуполь", так как во львовском клубе подтвердились случаи заражения коронавирусом.
Главным событием тура стала встреча на "Олимпийском" киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". "Горняки" одержали волевую победу со счетом 3:1, в связи с чем команда Алексея Михайличенко оказалась на четвертом месте в турнирной таблице.
Результаты матчей
"Карпаты" - "Мариуполь" - отменен
"Колос" - "Десна" - 0:2
Голы: Фаворов, 64, Картушов, 84
"Александрия" - "Заря" - 1:0
Гол: Гречишкин, 90+4 (с пенальти)
"Днепр-1" - "Олимпик" - 3:1
Голы: Булеца, 31, Адамюк, 62, Тейлор, 77 - Политыло, 90+3 (пенальти)
"Ворскла" - "Львов" - 1:1
Голы: Кане, 13 - Шина, 90+3 (с пенальти)
"Шахтер" - "Динамо" - 3:1
Голы: Марлос, 39, 67, Маркос Антонио, 74 - Буяльский, 38
Турнирная таблица
УНИАН ранее сообщал о том, что Михайличенко назвал причину поражения "Динамо" в матче с "Шахтером".
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