Украинская Премьер-лига: результаты 24-го тура, таблица

Состоялся первый тур чемпионата Украины после карантина.

Завершился 24-й тур Украинской Премьер-лиги, который стал первым после карантина в связи с пандемией коронавируса.

Читайте такжеПресс-конференция через Zoom: как тренер Шахтера общался со СМИ после матча с Динамо (видео)

Все матчи проходили без зрителей и с рядом ограничений. На стадион допускалось максимум 200 человек.

УПЛ была вынуждена отменить матч "Карпаты" - "Мариуполь", так как во львовском клубе подтвердились случаи заражения коронавирусом.

Главным событием тура стала встреча на "Олимпийском" киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". "Горняки" одержали волевую победу со счетом 3:1, в связи с чем команда Алексея Михайличенко оказалась на четвертом месте в турнирной таблице.

Результаты матчей

"Карпаты" - "Мариуполь" - отменен

"Колос" - "Десна" - 0:2

Голы: Фаворов, 64, Картушов, 84

"Александрия" - "Заря" - 1:0

Гол: Гречишкин, 90+4 (с пенальти)

"Днепр-1" - "Олимпик" - 3:1

Голы: Булеца, 31, Адамюк, 62, Тейлор, 77 - Политыло, 90+3 (пенальти)

"Ворскла" - "Львов" - 1:1

Голы: Кане, 13 - Шина, 90+3 (с пенальти)

"Шахтер" - "Динамо" - 3:1

Голы: Марлос, 39, 67, Маркос Антонио, 74 - Буяльский, 38

Турнирная таблица

УНИАН ранее сообщал о том, что Михайличенко назвал причину поражения "Динамо" в матче с "Шахтером".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram