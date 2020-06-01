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Украинская Премьер-лига: футболиста Шахтера признали лучшим игроком 24-го тура (фото)

11:43, 01 июня 2020
Футбол
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Первый гол Марлос забил обводящим ударом с левой ноги / фото ФК Шахтер

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

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Лучшим игроком тура Марлоса признал экспертный совет УПЛ, в состав которого вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

За Марлоса свои голоса отдали все респонденты.

В матче против "Динамо" бразилец с украинским паспортом отличился дублем, благодаря которому "Шахтер" переломил ход встречи и затем в итоге победил - 3:1.

Второй гол Марлоса / фото ФК Шахтер
upl.ua

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Шахтера" готовится стать отцом и по-особенному отпраздновал гол в ворота "Динамо".

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