Украинская Премьер-лига: футболиста Шахтера признали лучшим игроком 24-го тура (фото)
Полузащитник "Шахтера" Марлос признан лучшим игроком 24-го тура Украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
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Лучшим игроком тура Марлоса признал экспертный совет УПЛ, в состав которого вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.
За Марлоса свои голоса отдали все респонденты.
В матче против "Динамо" бразилец с украинским паспортом отличился дублем, благодаря которому "Шахтер" переломил ход встречи и затем в итоге победил - 3:1.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Шахтера" готовится стать отцом и по-особенному отпраздновал гол в ворота "Динамо".
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