Украинская Премьер-лига: футболиста Шахтера признали лучшим игроком 24-го тура (фото)

Марлос сыграл ключевую роль в победе "горняков" над "Динамо".

Полузащитник "Шахтера" Марлос признан лучшим игроком 24-го тура Украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Читайте такжеШахтер одержал комфортную победу над Динамо в Киеве

Лучшим игроком тура Марлоса признал экспертный совет УПЛ, в состав которого вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

За Марлоса свои голоса отдали все респонденты.

В матче против "Динамо" бразилец с украинским паспортом отличился дублем, благодаря которому "Шахтер" переломил ход встречи и затем в итоге победил - 3:1.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Шахтера" готовится стать отцом и по-особенному отпраздновал гол в ворота "Динамо".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram