Черниговцы вышли на третье место в таблице.

В очередном матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги черниговская "Десна" встречалась с "Минаем".

Матч из-за сложной эпидемиологической ситуации был перенесен из Чернигова в Киев и завершился победой номинальных хозяев со счетом 1:0.

На старте игры у "Миная" был шанс повести в счете, но Нуриев не смог реализовать пенальти - его удар приняла на себя штанга.

Единственный гол "Десна" забила в конце поединка - на 80-й минуте Конопля вошел в штрафную соперника и отдал пас на Будковского, который переиграл вратаря.

"Десна" набрала 16 очков и вошла в топ-3, сравнявшись с "Шахтером". При этом у "горняков" еще есть игра в запасе, как и у "Ворсклы", которая отстает от черниговцев на одно очко. "Минай" имеет на счету 6 пунктов и идет 12-м.

"Десна" - "Минай" - 1:0

Гол: Будковский, 80

"Десна": Паст, Конопля, Гитченко, Тамм, Картушов, Огиря, Арвеладзе (Домбровский, 46), Калитвинцев (Ермаков, 88), Хлебас (Тотовицкий, 46), Мудрик (Гуцуляк, 71), Будковский (Дегтярев, 88)

"Минай": Каниболоцкий, Меличенко, Матич, Сакив, Маембэ, Нуриев, Ткачук (Малепе, 85), Снижко (Ахмедзаде, 85), Кныш, Кожанов (Пиняшко, 61), Шиндер (Хахлев, 73)

Предупреждения: Мудрик, Паст - Шиндер, Маембэ

Украинская Премьер-лига: 9-й тур

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Автор: Данил Слесь