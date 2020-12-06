5 и 6 декабря состоялись матчи 12-го тура чемпионата Украины по футболу.
Лидеры турнира "Динамо" и "Шахтер" одержали разные победы. Киевляне больше тайма провели в меньшинстве после удаления вратаря, но смогли обыграть "Мариуполь". "Шахтер" не испытал проблем в поединке с "Минаем", разгромив соперника.
На третье место в таблице вышла "Десна", которая обыграла "Ворсклу", сместив полтавчан с этой позиции.
Результаты матчей
"Львов" - "Ингулец" - 1:1
Голы: Бартулович (41, с пенальти) - Сабино (45+2)
"Шахтер" - "Минай" - 5:1
Голы: Допилка, 20 (автогол), Фернандо, 21, Соломон, 30, Матвиенко, 49, Лопыренок, 73 (автогол) - Нуриев, 35
ФК "Мариуполь" - "Динамо" - 1:2
Голы: Топалов, 90+3 - Гармаш, 6, Цыганков, 77
"Олимпик" - "Рух" - 3:1
Голы: Шахаб, 8, 62, Бенито, 24 - Кондраков, 68
"Десна" - "Ворскла" - 1:0
Гол: Дегтярев, 90+4
"Заря" - "Днепр-1" - 3:1
Голы: Громов, 52, 73, Иванисеня, 84 - Назаренко, 90
"Колос" - "Александрия" - 1:1
Голы: Селезнев, 26 (с пенальти) - Шастал, 53
Турнирная таблица
Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали
- Новый сезон в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
- Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Олимпика" Шахаб Захеди, на счету которого 8 голов.
- Матчи "Львов" - "Минай" и "Олимпик" - "Заря" были перенесены из-за коронавируса.
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