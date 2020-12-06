"Динамо" и "Шахтер" одержали победы, "Десна" вышла на третье место.

5 и 6 декабря состоялись матчи 12-го тура чемпионата Украины по футболу.

Лидеры турнира "Динамо" и "Шахтер" одержали разные победы. Киевляне больше тайма провели в меньшинстве после удаления вратаря, но смогли обыграть "Мариуполь". "Шахтер" не испытал проблем в поединке с "Минаем", разгромив соперника.

На третье место в таблице вышла "Десна", которая обыграла "Ворсклу", сместив полтавчан с этой позиции.

Результаты матчей

"Львов" - "Ингулец" - 1:1

Голы: Бартулович (41, с пенальти) - Сабино (45+2)

"Шахтер" - "Минай" - 5:1

Голы: Допилка, 20 (автогол), Фернандо, 21, Соломон, 30, Матвиенко, 49, Лопыренок, 73 (автогол) - Нуриев, 35

ФК "Мариуполь" - "Динамо" - 1:2

Голы: Топалов, 90+3 - Гармаш, 6, Цыганков, 77

"Олимпик" - "Рух" - 3:1

Голы: Шахаб, 8, 62, Бенито, 24 - Кондраков, 68

"Десна" - "Ворскла" - 1:0

Гол: Дегтярев, 90+4

"Заря" - "Днепр-1" - 3:1

Голы: Громов, 52, 73, Иванисеня, 84 - Назаренко, 90

"Колос" - "Александрия" - 1:1

Голы: Селезнев, 26 (с пенальти) - Шастал, 53

Турнирная таблица

Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали

Новый сезон в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Олимпика" Шахаб Захеди, на счету которого 8 голов.

Матчи "Львов" - "Минай" и "Олимпик" - "Заря" были перенесены из-за коронавируса.

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Автор: Антон Дударь