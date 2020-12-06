В рамках 12-го тура Украинской Премьер-лиги "Десна" принимала "Ворсклу". Встреча команд из топ-четверки УПЛ завершилась победой хозяев поля.
Концовку встречи "Ворскла" провела в меньшинстве после того, как на 84-й минуте вторую желтую карточку получил Руслан Степанюк. В итоге полтавчанам не удалось удержать ничейный результат.
На четвертой компенсированной ко второму тайму минуте победный гол у "Десны" забил Максим Дегтярев, который отличился после подачи со штрафного.
"Десна" набрала 20 очков и поднялась на третье место в таблице УПЛ, обойдя "Ворсклу", у которой осталось 19 очков.
"Десна" - "Ворскла" - 1:0
Гол: Дегтярев, 90+4
"Десна": Паст, Тамм, Ермаков (Гуцуляк, 83), Гитченко, Конопля, Калитвинцев (Дегтярев, 90+1), Огиря, Мудрик (Картушов, 73), Мостовой (Волков, 90+1), Арвеладзе (Домбровский, 72), Будковский
"Ворскла": Резник, Сапай, Яворский, Ндиайе, Пердута, Челядин, Пуцлин, Якубу, Скляр, Степанюк, Щербак (Кравчук, 74)
Предупреждения: Ермаков, Калитвинцев - Степанюк, Яворский
Удаление: Степанюк, 84 (второе предупреждение)
Украинская Премьер-лига: 12-й тур
- 12-й тур УПЛ проходит с 5 по 6 декабря: где смотреть матчи по ТВ.
- В первом матче тура "Львов" вдевятером удержал ничью в матче против "Ингульца".
- Донецкий "Шахтер" разгромил "Минай" в поединке с двумя автоголами.
- "Динамо", несмотря на удаление вратаря, смогло обыграть "Мариуполь" и продолжает лидировать в турнире.
- "Олимпик" обыграл "Рух", а иранец Шахаб Захеди единолично возглавил гонку бомбардиров УПЛ.
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