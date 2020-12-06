Клуб из Чернигова благодаря этой победе поднялся на третье место в турнирной таблице.

В рамках 12-го тура Украинской Премьер-лиги "Десна" принимала "Ворсклу". Встреча команд из топ-четверки УПЛ завершилась победой хозяев поля.

Концовку встречи "Ворскла" провела в меньшинстве после того, как на 84-й минуте вторую желтую карточку получил Руслан Степанюк. В итоге полтавчанам не удалось удержать ничейный результат.

На четвертой компенсированной ко второму тайму минуте победный гол у "Десны" забил Максим Дегтярев, который отличился после подачи со штрафного.

"Десна" набрала 20 очков и поднялась на третье место в таблице УПЛ, обойдя "Ворсклу", у которой осталось 19 очков.

"Десна" - "Ворскла" - 1:0

Гол: Дегтярев, 90+4

"Десна": Паст, Тамм, Ермаков (Гуцуляк, 83), Гитченко, Конопля, Калитвинцев (Дегтярев, 90+1), Огиря, Мудрик (Картушов, 73), Мостовой (Волков, 90+1), Арвеладзе (Домбровский, 72), Будковский

"Ворскла": Резник, Сапай, Яворский, Ндиайе, Пердута, Челядин, Пуцлин, Якубу, Скляр, Степанюк, Щербак (Кравчук, 74)

Предупреждения: Ермаков, Калитвинцев - Степанюк, Яворский

Удаление: Степанюк, 84 (второе предупреждение)

Украинская Премьер-лига: 12-й тур

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь